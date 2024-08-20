Zeki Sincar, Aydemir Akbaş'ın Cenazesinde Yaşananları Anlattı

Hayatını kaybeden usta oyuncu Aydemir Akbaş, son yolculuğuna uğurlandı. Film ve müzik yapımcısı Zeki Sincar, Akbaş'ın cenazesinde "Şampiyonlar liginde olan ego imparatorları" ifadesiyle dikkat çekti.

Zeki Sincar şunları söyledi:

"Ne yazık ki sinema sektöründe, futbol liglerine benzer bir fanatik yapı mevcut. Kendilerini birinci ligde, diğerlerini ise ikinci sınıf olarak gösteriyorlar. Kendi egolarını şampiyonlar liginde sananlar, diğer sektör katılımcılarını basına dilenci ya da deli gibi lanse ediyorlar. Kendi görgüsüzlüklerini, kahkahalarını ve alkol kullanımlarını unutup, insanları tartaklamaları ve hor görmeleri beni inanılmaz derecede rahatsız etti. Ayrıca, bu kadar çok korumayla insanları kendilerine yaklaştırmayan bu ego imparatorları, nasıl olur da orada para istendiğini ya da iş istendiğini iddia edebiliyorlar? Tamamen yalan! Ünlü arkadaşlarının bile fotoğraf karesinde olmasını hazmedemeyen ve yıllardır ruhsal sorunlarıyla mücadele eden insanlar, nasıl olur da oradaki katılımcıları deli olarak nitelendirebilir? Şampiyonlar liginde olan bu ego imparatorları, dün bir kez daha insanları hor görmekten ve aşağılamaktan geri kalmadılar."

Aydemir Akbaş'ın naaşı, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen törenin ardından, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazıyla Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.