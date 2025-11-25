Yonca Evcimik'ten nefes kesen 'Lambada' şovu! Giydiği iddialı elbise olay oldu

90'lara damga vuran şarkıları ve "Çılgın Bediş" dizisiyle hafızalara kazınan Yonca Evcimik, 62 yaşında sahnede adeta fırtına gibi esti.

Katıldığı bir etkinlikte dansçılarıyla birlikte yeni şarkısı "Lambada"yı seslendiren Evcimik, enerjik dans performansıyla büyük beğeni topladı.

DANSI KADAR ELBİSESİ DE KONUŞULDU

Etkinliğe iç gösteren iddialı sahne kostümüyle çıkan Evcimik, enerjisi kadar iddialı elbisesiyle de ilgi odağı oldu. Siyah, tül detaylı ve transparan görünümüyle öne çıkan elbisesi büyük dikkat çekti.

"Bandıra Bandıra", "Abone", "8.15 Vapuru" ve "Kendine Gel" gibi unutulmaz hitlere imza atan Evcimik, 90'lı yıllarda sadece müzik listelerinde değil, televizyon ekranlarında da ikon hâline gelmişti.

Özellikle "Çılgın Bediş" dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi kazanan ünlü sanatçı, aradan geçen yıllara rağmen enerjisinden ve sahne hâkimiyetinden hiçbir şey kaybetmediğini bir kez daha gösterdi.