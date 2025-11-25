Haberler

Yonca Evcimik'ten nefes kesen "Lambada" şovu! Giydiği iddialı elbise olay oldu

Yonca Evcimik'ten nefes kesen 'Lambada' şovu! Giydiği iddialı elbise olay oldu
Yonca Evcimik'ten nefes kesen 'Lambada' şovu! Giydiği iddialı elbise olay oldu
Güncelleme:
90'lı yılların popüler ismi Yonca Evcimik, katıldığı bir etkinlikte sergilediği sahne performansıyla dikkat çekti. Yıllara meydan okuyan enerjisi ve gençlere taş çıkaran dans koreografisiyle 'Lambada' şarkısını seslendiren Evcimik'in performansı kısa sürede gündem oldu. Etkinliğe iddialı sahne kostümüyle çıkan ünlü isim, enerjisi kadar dikkat çekici elbisesiyle de ilgi odağı oldu.

  • Yonca Evcimik, 62 yaşında bir etkinlikte "Lambada" şarkısını seslendirdi ve enerjik bir dans performansı sergiledi.
  • Yonca Evcimik, etkinlikte siyah, tül detaylı ve transparan bir elbise giydi.
  • Yonca Evcimik, 90'lı yıllarda "Çılgın Bediş" dizisi ve "Bandıra Bandıra" gibi şarkılarla ikon hâline geldi.

90'lara damga vuran şarkıları ve "Çılgın Bediş" dizisiyle hafızalara kazınan Yonca Evcimik, 62 yaşında sahnede adeta fırtına gibi esti.

Katıldığı bir etkinlikte dansçılarıyla birlikte yeni şarkısı "Lambada"yı seslendiren Evcimik, enerjik dans performansıyla büyük beğeni topladı.

Yonca Evcimik'ten nefes kesen 'Lambada' şovu! Giydiği iddialı elbise olay oldu

DANSI KADAR ELBİSESİ DE KONUŞULDU

Etkinliğe iç gösteren iddialı sahne kostümüyle çıkan Evcimik, enerjisi kadar iddialı elbisesiyle de ilgi odağı oldu. Siyah, tül detaylı ve transparan görünümüyle öne çıkan elbisesi büyük dikkat çekti.

"Bandıra Bandıra", "Abone", "8.15 Vapuru" ve "Kendine Gel" gibi unutulmaz hitlere imza atan Evcimik, 90'lı yıllarda sadece müzik listelerinde değil, televizyon ekranlarında da ikon hâline gelmişti.

Yonca Evcimik'ten nefes kesen 'Lambada' şovu! Giydiği iddialı elbise olay oldu

Özellikle "Çılgın Bediş" dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi kazanan ünlü sanatçı, aradan geçen yıllara rağmen enerjisinden ve sahne hâkimiyetinden hiçbir şey kaybetmediğini bir kez daha gösterdi.

Yorumlar (18)

Haber YorumlarıAKREP KRAL:

buda şaşırdı iyice

Yorum Beğen90
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

YAŠINA RAGMEN ASIRI FORMDA BI KADIN! ÇOK GÜÇLÜ VURUSLARA RAHATLIKLA DAYANIR BANAMISIN DEMEZ :)))

yanıt18
yanıt7
Haber YorumlarıBozkurt:

Kamâlın askerleri ne bekliyorsunuz

yanıt15
yanıt13
Haber YorumlarıHayırlısı Ya:

Yaşıtları Hacca gidiyor ablanın derdi lambada lamba!

Yorum Beğen82
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

ešek derviš olmaz odun çekmekle tekkeye! her insan HACI olamaz gidip gelmekle mekkeye ;)

yanıt16
yanıt1
Haber YorumlarıA.Kılıç:

Bu da göstermek için giyinenlerden…

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıibrahim gübektaş:

Yav bizim köyde 62 yaşında nineler bastonla geziyor

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

tamam ište ablamızda el üstünde geziyor :)

yanıt8
yanıt2
Haber YorumlarıErtan Baykal:

Ekmek parası, zor işler.

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
