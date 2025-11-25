Yonca Evcimik'ten nefes kesen "Lambada" şovu! Giydiği iddialı elbise olay oldu
90'lı yılların popüler ismi Yonca Evcimik, katıldığı bir etkinlikte sergilediği sahne performansıyla dikkat çekti. Yıllara meydan okuyan enerjisi ve gençlere taş çıkaran dans koreografisiyle 'Lambada' şarkısını seslendiren Evcimik'in performansı kısa sürede gündem oldu. Etkinliğe iddialı sahne kostümüyle çıkan ünlü isim, enerjisi kadar dikkat çekici elbisesiyle de ilgi odağı oldu.
- Yonca Evcimik, 62 yaşında bir etkinlikte "Lambada" şarkısını seslendirdi ve enerjik bir dans performansı sergiledi.
- Yonca Evcimik, etkinlikte siyah, tül detaylı ve transparan bir elbise giydi.
- Yonca Evcimik, 90'lı yıllarda "Çılgın Bediş" dizisi ve "Bandıra Bandıra" gibi şarkılarla ikon hâline geldi.
90'lara damga vuran şarkıları ve "Çılgın Bediş" dizisiyle hafızalara kazınan Yonca Evcimik, 62 yaşında sahnede adeta fırtına gibi esti.
Katıldığı bir etkinlikte dansçılarıyla birlikte yeni şarkısı "Lambada"yı seslendiren Evcimik, enerjik dans performansıyla büyük beğeni topladı.
DANSI KADAR ELBİSESİ DE KONUŞULDU
Etkinliğe iç gösteren iddialı sahne kostümüyle çıkan Evcimik, enerjisi kadar iddialı elbisesiyle de ilgi odağı oldu. Siyah, tül detaylı ve transparan görünümüyle öne çıkan elbisesi büyük dikkat çekti.
"Bandıra Bandıra", "Abone", "8.15 Vapuru" ve "Kendine Gel" gibi unutulmaz hitlere imza atan Evcimik, 90'lı yıllarda sadece müzik listelerinde değil, televizyon ekranlarında da ikon hâline gelmişti.
Özellikle "Çılgın Bediş" dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi kazanan ünlü sanatçı, aradan geçen yıllara rağmen enerjisinden ve sahne hâkimiyetinden hiçbir şey kaybetmediğini bir kez daha gösterdi.