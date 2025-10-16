Haberler

Canlı yayında açıkladı: Fatih Ürek entübe edildi

Canlı yayında açıkladı: Fatih Ürek entübe edildi
Güncelleme:
Kalp krizi geçiren Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Uzun süren müdahaleyle hayata döndürülen ünlü sanatçının entübe edildiği açıklandı. Doktoru, kalp ve tansiyonunun normale döndüğünü ancak beyinle ilgili belirsizliklerin sürdüğünü belirtirken, Hakan Ural canlı yayında, "Risk almamak adına entübe edildi" ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı Fatih Ürek'in kalp krizi sonrası yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Kanal D ekranlarında yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programında konuşan Hakan Ural, sanatçının doktorundan aldığı bilgileri canlı yayında paylaştı.

ENTÜBE EDİLDİ

Ural açıklamasında, "Doktoru kalbinde bir problem olmadığını söylüyor. Muhtemelen alması gereken kan sulandırıcıyı almadı. Kalple alakalı fonksiyonlarda bir sıkıntı yok. Risk almamak adına entübe edildi. Bugün ya da yarın uyandırmayı planlıyorlar" ifadelerini kullandı.

"BELİRSİZLİK SÜRÜYOR"

20 dakika süren kalp masajıyla hayata döndürülen Fatih Ürek, halen yoğun bakımda tedavi altında tutuluyor. Doktoru Prof. Dr. Mehmet Refik Yazıcıoğlu daha önce yaptığı açıklamada, kalp fonksiyonlarının normale döndüğünü ancak beynin oksijensiz kalma süresine dair belirsizliklerin sürdüğünü belirtmişti.

DOSTLARI HASTANEYE KOŞTU

Ünlü sanatçının yakın dostları Demet Akalın, Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan, hastaneye giderek Ürek'in ailesine destek olmuş, moral vermişti.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
orhan eren:

Fatih Ürek, 3 Nisan 1956 tarihinde Erzurum'da doğdu. Ailesi, kendisi henüz bir yaşındayken Bursa'ya göç etti. Gençlik yıllarını Bursa'da geçiren Ürek, müzik ve sahne sanatlarına olan tutkusuyla erken yaşta ses sanatçısı olmaya karar verdi. Fatih abi gecmis olsun.

