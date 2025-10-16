Canlı yayında açıkladı: Fatih Ürek entübe edildi

Ünlü sanatçı Fatih Ürek'in kalp krizi sonrası yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Kanal D ekranlarında yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programında konuşan Hakan Ural, sanatçının doktorundan aldığı bilgileri canlı yayında paylaştı.

ENTÜBE EDİLDİ

Ural açıklamasında, "Doktoru kalbinde bir problem olmadığını söylüyor. Muhtemelen alması gereken kan sulandırıcıyı almadı. Kalple alakalı fonksiyonlarda bir sıkıntı yok. Risk almamak adına entübe edildi. Bugün ya da yarın uyandırmayı planlıyorlar" ifadelerini kullandı.

"BELİRSİZLİK SÜRÜYOR"

20 dakika süren kalp masajıyla hayata döndürülen Fatih Ürek, halen yoğun bakımda tedavi altında tutuluyor. Doktoru Prof. Dr. Mehmet Refik Yazıcıoğlu daha önce yaptığı açıklamada, kalp fonksiyonlarının normale döndüğünü ancak beynin oksijensiz kalma süresine dair belirsizliklerin sürdüğünü belirtmişti.

DOSTLARI HASTANEYE KOŞTU

Ünlü sanatçının yakın dostları Demet Akalın, Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan, hastaneye giderek Ürek'in ailesine destek olmuş, moral vermişti.