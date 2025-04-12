Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu

Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu
Türkiye'ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası

Türkiye'ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası
Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi

Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletmeye çifte darbe
Silivri'de hakim karşısına çıkan İmamoğlu'nun savunmasının tam metni ortaya çıktı

İşte İmamoğlu'nun savunmasının tam metni

Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor'a katılma sebebini açıkladı

Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor'a katılma sebebini açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2016 senesinde TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor programında son üçe kalarak halk oylamasıyla elenen Yılmaz Morgül, Survivor'a katılma kararını, yardım amaçlı yapılan bir teklifin ardından aldığını açıkladı.

Şarkıcı ve yorumcu Yılmaz Morgül, 2016 senesinde katıldığı Survivor yarışmasıyla adından söz ettirmişti. Survivor'da yer almasının ardındaki sebepleri ve yarışmadaki deneyimlerini samimi bir şekilde paylaşan Morgül, Acun Ilıcalı'ya nasıl katılma teklifinin geldiğini de anlattı.Yılmaz Morgül, 2016 senesinde yayınlanan Survivor yarışmasında Ünlüler takımında yer almıştı.

Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor'a katılma sebebini açıkladı

Survivor yarışmasına yardım yapılınca katıldığını belirten Morgül, 'Acun Ilıcalı'ya demişler ki Yılmaz senin bildiğin sanatçılardan değil. Sen bu adamı Survivor'a getirmek istiyor musun? Şunu yaparsan iknaedersin getirirsin demişler. Yılmaz'ın çalıştığı 25 tane hasta çocuk sağlık dernek ve vakfı var. Oraya bağış yaparsan Yılmaz'ı götürürsün demişler. Ben o yüzden gittim. Ben 2 haftalığına anlaştım. Reytingim çok yüksek olduğu için 3 ay kaldım. Acun Bey'e söyledim, ben kendi isteğimle ayrıldım" dedi.

"HASTANELİK OLDUM"

Morgül Survivor'dan ayrıldıktan sonra sağlık sorunları yaşadığını belirterek sözlerini şu şekilde sürdürdü, "72 kilo gittim 58'e düştüm. Hastanelik oldum. Şimdi Survivor'da olsam kimse karşımda duramaz. Adem'i seviyorum insan olarak. Hiçbir şeye karışmıyor, kavga etmiyor. Araları bulmaya çalışıyor."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.