Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor'a katılma sebebini açıkladı

Şarkıcı ve yorumcu Yılmaz Morgül, 2016 senesinde katıldığı Survivor yarışmasıyla adından söz ettirmişti. Survivor'da yer almasının ardındaki sebepleri ve yarışmadaki deneyimlerini samimi bir şekilde paylaşan Morgül, Acun Ilıcalı'ya nasıl katılma teklifinin geldiğini de anlattı.Yılmaz Morgül, 2016 senesinde yayınlanan Survivor yarışmasında Ünlüler takımında yer almıştı.

Survivor yarışmasına yardım yapılınca katıldığını belirten Morgül, 'Acun Ilıcalı'ya demişler ki Yılmaz senin bildiğin sanatçılardan değil. Sen bu adamı Survivor'a getirmek istiyor musun? Şunu yaparsan iknaedersin getirirsin demişler. Yılmaz'ın çalıştığı 25 tane hasta çocuk sağlık dernek ve vakfı var. Oraya bağış yaparsan Yılmaz'ı götürürsün demişler. Ben o yüzden gittim. Ben 2 haftalığına anlaştım. Reytingim çok yüksek olduğu için 3 ay kaldım. Acun Bey'e söyledim, ben kendi isteğimle ayrıldım" dedi.

"HASTANELİK OLDUM"

Morgül Survivor'dan ayrıldıktan sonra sağlık sorunları yaşadığını belirterek sözlerini şu şekilde sürdürdü, "72 kilo gittim 58'e düştüm. Hastanelik oldum. Şimdi Survivor'da olsam kimse karşımda duramaz. Adem'i seviyorum insan olarak. Hiçbir şeye karışmıyor, kavga etmiyor. Araları bulmaya çalışıyor."