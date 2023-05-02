Yılmaz Morgül... HASTANELİK OLDU!
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Yılbaşı gecesi alzheimer hastası annesi Fatma Morgül'ü kaybeden Yılmaz Morgül, Hatay ziyareti sonrası rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcının sağlık durumuyla ilgili yakın dostu Pelin Suade'den açıklama geldi.
Geçtiğimiz haftan Hatay'da çadır kent ziyareti sırasında enfeksiyon kapan Yılmaz Morgül 'ün, hastanelik olduğu öğrenildi. Yakın arkadaşı Pelin Suade 59 yaşındaki sanatçıyı hastaneye götürdü.
"DUALARINIZI BEKLİYORUZ"
Suade, tedavi altına alınan Morgül'ün sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, sevenlerinden dua istedi: Yılmaz'ım hastanelik oldu. Tedaviye alındı. Dualarınızı bekliyoruz.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin