Yılmaz Morgül'den kas şovu! Can Yaman'a böyle meydan okudu

Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılarak sevenlerini endişelendiren ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Zaman zaman yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Morgül, rahatsızlanmasının ardından paylaştığı videoda "3 gün boyunca burada tedavi olmak zorundayım. Yoğun tempo ve annemi kaybetmenin derin üzüntüsü zaman zaman beni hastanelik ediyor" diyerek takipçilerinden dua istemişti.

Ünlü sanatçı, bu kez ise kaslarını sergileyerek Can Yaman'a meydan okudu. Fotoğrafına ise "Hodri meydan Can Yaman" notunu düştü.