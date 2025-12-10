Haberler

Yılmaz Morgül'den kas şovu! Can Yaman'a böyle meydan okudu

Yılmaz Morgül'den kas şovu! Can Yaman'a böyle meydan okudu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, bu kez bambaşka bir konuyla adından söz ettirdi. Morgül, kaslarını sergileyerek Can Yaman'a meydan okudu.

  • Yılmaz Morgül, kaslarını sergileyerek Can Yaman'a meydan okudu.
  • Yılmaz Morgül, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldı.
  • Yılmaz Morgül, annesini kaybetmenin üzüntüsünün kendisini zaman zaman hastanelik ettiğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, bu kez bambaşka bir konuyla adından söz ettirdi. Morgül, kaslarını sergileyerek Can Yaman'a meydan okudu.

Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılarak sevenlerini endişelendiren ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Zaman zaman yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Morgül, rahatsızlanmasının ardından paylaştığı videoda "3 gün boyunca burada tedavi olmak zorundayım. Yoğun tempo ve annemi kaybetmenin derin üzüntüsü zaman zaman beni hastanelik ediyor" diyerek takipçilerinden dua istemişti.

Ünlü sanatçı, bu kez ise kaslarını sergileyerek Can Yaman'a meydan okudu. Fotoğrafına ise "Hodri meydan Can Yaman" notunu düştü.

Yılmaz Morgül'den kas şovu! Can Yaman'a böyle meydan okudu

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSerkan K.:

İyi de, onlar kas değil ki, meme....

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

JELIBON DIKKAT ET ELINDEKI DAMBIL BIYERINE KAÇMASIN :)))

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

olum top bu ya

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyrjv565jt7:

Ya yazıklar olsun bu da haber mi ya millet geçim derdinde bunların işine

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBARBAROS:

Mide bulandırıcı hareketler

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSabri:

vaay erkek olmuş morgül

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Galatasaray'ı da ilgilendiren maçta kazanan 90. dakikada belli oldu

Galatasaray'ı da ilgilendiren maçta kazanan 90. dakikada belli oldu
Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi

Bavulunu topladı, yıldız isim Fenerbahçe'den ayrılıyor
İnfial yaratan görüntü! Evli kadınla uygunsuz yakalanan din adamını...

İnfial yaratan görüntü! Evli kadınla uygunsuz yakalanan din adamını...
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak

Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak
Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı

Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı
title