Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yılmaz Morgül Ağaç Adam Oldu!

Magazin Haberleri

Yılmaz Morgül Ağaç Adam Oldu!

Bir ödül töreninde gecesinde ödül alan Yılmaz Morgül, doğaya dikkat çekmek için ağaç adam olarak sahneye çıktı.

Türk Sanat Müziği'nin ünlü ismi Yılmaz Morgül, International New World Awards ödül treninde doğaya dikkat çekti. Morgül, ödülünü almak için 'Doğayı kurtarın hayatınızı kurtarın' pankartıyla sahneye çıktı.

Morgül, sahnede şöyle konuştu: Dünya bugün hiç istemediğimiz iklim noktasına ulaşmıştır. Seller, felaketler ve tsunamiler arttı. Bu uyarıları dikkate almadığımız için neredeyse hep maske takıp dolaşacağımız bir zamana geldik. Biz insanoğlu kendi ellerimizle bu hale getirdik. Doğanın bize ihtiyacı yok. Doğa biz olmadan da nefes alabilir ama biz insanlar doğa olmadan nefes alamayız.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Yılmaz Morgül New World Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title