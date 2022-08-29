Yıldız Tilbe... 'GÜLŞEN'E GELENE KADAR NELER VAR NELER!'

Gülşen'in arkadaşlarıyla arasında şakalaşması aylar sonra gündem oldu. İmam hatiplilerle ilgili söyledi sözler sonrası tutuklanan Gülşen'e destek mesajları yağıyor. Yıldız Tilbe de alınan karara isyan ederek "Gülşen'e gelene kadar neler var neler! Meclis'in gözaltına alınması lazım... dedi.

Gülşen'in tutuklanmasına tepkiler gelirken Yıldız Tilbe de üst üste paylaşımlarda bulundu.

"Gülşen serbest bırakılsın" diyen Tilbe şunları yazdı:

"Herkes ağzından çıkan hatalı söz için tutuklansa memlekette adam kalmaz. Her kurum ve okuldan sapık da çıkmış alimde.

Gülşen'e gelene kadar neler var neler, Meclis'in gözaltına alınması lazım mesela, orada her şeye bütün değerlere hakaret ediyorlar, hem de yasal.

Arkadaşlarıyla şakalaşırken kullandığı kelimeler kimseyi ilgilendirmez ki, bunun üzerinden tutuklama yapmak yasal olamaz, kanunları nereye şikayet edeceğiz, hesabını Allah'a vereceğimiz hayatımıza yasal müdahale istemiyoruz, kanunlar bizi ezmesin korusun."