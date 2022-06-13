Yıldız Tilbe, ekmeğin üzerine ayakkabı koyan ZARA'ya öfke kustu: O nimet sizi çarpsın - Haberler

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Yıldız Tilbe, ekmeğin üzerine ayakkabı koyan ZARA'ya öfke kustu: O nimet sizi çarpsın

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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İspanya merkezli giyim markası ZARA'nın ürün görselleri sosyal medyayı ayaklandırdı. Sandaletleri ekmeklerin üstüne konumlandıran dev giyim markasına bir tepki de Yıldız Tilbe'den geldi. Yaşananlara kayıtsız kalamayan Yıldız Tilbe, "O nimet sizi çarpsın, alçaklar" diyerek tepki gösterdi.

Dünyanın en büyük giyim şirketlerinden biri olan ZARA, internet sitesinden satışa sunduğu deri sandaletin görselinde ekmekleri kullandı. 50 euroya satılan ürünün görselinde, ekmeklerin üstüne sandaletler yerleştirildi.

"AYAKLAR ALTINDA KALIN"

Sandaletlerle ekmeğin üzerine basıldığı görsele sosyal medyadan tepki yağdı.Kullanıcılar görseli büyük bir saygısızlık olarak nitelerken en sert tepki şarkıcı Yıldız Tilbe'den geldi. Ünlü şarkıcı Twitter hesabından "Dünyada ve ülkemizde o kadar aç ve muhtaç varken, ekmeğe bu hakaret nasıl yapılır? Allah sorsun, alçaklar. O nimet sizi çarpsın, ayaklar altında siz kalın inşallah ve inşallah" diyerek markanın çirkin reklamına tepki gösterdi.

Yıldız Tilbe, ekmeğin üzerine ayakkabı koyan ZARA'ya öfke kustu: O nimet sizi çarpsın

Yıldız Tilbe, ekmeğin üzerine ayakkabı koyan ZARA'ya öfke kustu: O nimet sizi çarpsın

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yıldız Tilbe Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

koray hüseyin kılıç:

nimet derken

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ANIL:

ablacım parti kur sokak sokak gezip halkı davet edelim

Cevap Yaz 1 13 Yayından Kaldır
500
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