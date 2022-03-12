Yıldız Tilbe'den tepki çekecek çıkış: Saldırgan köpeklere zehirli et verin, gebersinler - Haberler

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Yıldız Tilbe'den tepki çekecek çıkış: Saldırgan köpeklere zehirli et verin, gebersinler

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sahipsiz saldırgan köpekler için "Bölge halkı zehirli et versin hepsi gebersin" dedi. Kısa sürede tepki çeken Tilbe, yeni bir açıklama yaparak saldırgan köpeklerin insan öldüren kişilerden bir farkının olmadığını söyledi.

Türk müziğinin efsane sanatçıları arasında gösterilen başarılı şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Tilbe, bu sefer de sokak köpekleri hakkında tepki çekecek paylaşımlar yaptı.

"SALDIRGAN KÖPEKLERE ZEHİRLİ ET VERİN, GEBERSİNLER"

Twitter hesabını aktif şekilde kullanan Yıldız Tilbe, "Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya? Toplasınlar hayvan barınaklarına köpekleri, hayvanseverler görevlendirilsin, hayvan sevmeyen sırf görev diye bu işi yapan birileri olmasın barınaklardaki hayvanlar birbirini yiyor açlıktan Allah razı olmasın, hayvanseverler görevlendirilsin, kontrol edilsin hayvanda kurtulsun insan da" dedi.

"İNSANLARI PARÇALAYAN KÖPEKLERDEN NEFRET EDİYORUM"

Açıklamalarıyla kısa sürede gündem olan Tilbe, paylaşımlarına şu şekilde devam etti: "Bütün insanların ve hayvanlarınyaşama hakkı vardır, fakat saldırmaya öldürmeye hakkı yoktur, olmamalıdır. Yasalar insanın dahayvanın da birbirine zarar vermeden yaşamalarınıkanunlaştırmalıdır. İnsanlara grup halinde saldıran parçalayan,öldüren köpeklerin insan öldüren bir insandan farkı yoktur, cezalandırılmalıdır. Başka insanlara saldırmak için özgür bırakılmamalıdır. Bende şu ano çocukları kadınları insanları parçalayan köpeklerden nefret ediyorum.Sevmek için bir sebep göremiyorum."

Yıldız Tilbe'den tepki çekecek çıkış: Saldırgan köpeklere zehirli et verin, gebersinler

Yıldız Tilbe'den tepki çekecek çıkış: Saldırgan köpeklere zehirli et verin, gebersinler

Yıldız Tilbe'den tepki çekecek çıkış: Saldırgan köpeklere zehirli et verin, gebersinler

Yıldız Tilbe'den tepki çekecek çıkış: Saldırgan köpeklere zehirli et verin, gebersinler

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yıldız Tilbe, Magazin, Haberler

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Yorumlar (7)

Omurilik Sarmsağı :

Birçok insanla sorunu olan ve dünya da ki masum canlılar olarak gördükleri köpekleri insandan üstün tutan hayvansever isimli ruh hastaları sizi sevmezse sevmesin. Onlar zaten insan sevmiyor.

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Metin Demir:

bazı insanlar bu köpekleri başkasının çocuğundan östön gürüyor daha bir kaç gün önce bir kız çocuğunu kovaladılar kamyon vurdu iki bacağı ezildi büyük ihtimale yürüyemiyecek sizin çocuğunuz olsaydı acaba ne düşünürdünüz

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Çağrı Doğan:

Barınağa almalılar demek istedi ; kanımca. Bence uyuşturucu kullananlarada aynısı uygulanmalı.

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