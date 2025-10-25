Haberler

Yıldız Tilbe'den hayatının filme alınması fikrine sert tepki

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Yıldız Tilbe'den hayatının filme alınması fikrine sert tepki Haber Videosunu İzle
Yıldız Tilbe'den hayatının filme alınması fikrine sert tepki
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konser öncesi gazetecilerle bir araya gelen Yıldız Tilbe, hayatının sinemaya uyarlanmasına kesin bir dille karşı çıktı. Daha önce Adile Naşit, Bergen ve Müslüm Gürses gibi sanatçıların yaşamları filme alınmıştı. Tilbe ise "Beni yaşarken kimse anlamadı, öldükten sonra da kimse ifade edemez" diyerek bu fikre kapıları tamamen kapattı.

  • Yıldız Tilbe hayatının film olmasını istemediğini belirtti.
  • Yıldız Tilbe 'Beni yaşarken kimse anlamadı, öldükten sonra da kimse ifade edemez' dedi.
  • Yıldız Tilbe hayatının filme alınmasını yasakladığını açıkladı.

Türk müziğinin güçlü seslerinden Yıldız Tilbe, önceki akşam vereceği konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sık sık magazin dünyasının gündeminde yer alan Tilbe, gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtlarken oldukça net ve dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Son yıllarda Adile Naşit, Bergen ve Müslüm Gürses gibi birçok ünlü ismin hayat hikâyeleri beyaz perdeye aktarılmıştı. Bu gelişmelerin ardından "Sizin hayatınız da film olur mu?" sorusu Yıldız Tilbe'ye de yöneltildi.

"BENİ YAŞARKEN KİMSE ANLAMADI"

Tilbe ise bu soruya oldukça keskin bir cevap verdi, "Hayatımın film olmasını asla istemiyorum. Beni yaşarken kimse anlamadı, öldükten sonra da kimse ifade edemez. Buradan yasaklıyorum."

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıOsman Erdinç:

Aplam ne diyorsa o kimseyi ilgilendirmez vardır bir bildiği

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖzgür kurt:

bu da halka sanaçı diye yedirip kültür seviyesi bu hala indirdiler sanaçı demek örnek olmak çünkü halk sana özeniyor dürüst efendi her şey den önce utanan haya eden olmalı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyor

Genç kızlara korkunç tuzak: İçen tecavüze uğramış olarak uyanıyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde ödeme planı belli oldu! İşte 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatı

Sosyal konutta ödeme planı belli oldu! İşte dairelerin fiyatı
Süper Lig devinin yıldızının kombini olay oldu

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti

O kentimiz aile katliamı ile sarsıldı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti

Siyasi kariyeri bitti
Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyor

Genç kızlara korkunç tuzak: İçen tecavüze uğramış olarak uyanıyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde ödeme planı belli oldu! İşte 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatı

Sosyal konutta ödeme planı belli oldu! İşte dairelerin fiyatı
Khloe Kardashian'dan şaşırtan itiraf: 3 yıldır kimseyle birlikte olmadım

Ünlü isimden olay itiraf: 3 senedir elime erkek eli değmedi
Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi

Vadinin Mematisi'nden unutulmayacak performans!
Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ırkçılık suçlaması

Yenilgiyi kabullenemediler! Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ağır suçlama
Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak: Yeter ki onu alın

Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak
Alkollü sürücü polisin sabrını sınadı, gazetecileri tehdit etti: Ağırlığımı göreceksin

Polisin sabrını sınadı, muhabirleri tehdit etti: Ağırlığımı göreceksin
Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz

Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz
Mourinho ilk kez bu kadar açık konuştu: Fener'den ayrılma sebebim o futbolcu

İlk kez bu kadar açık konuştu: Fener'den ayrılma sebebim o futbolcu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.