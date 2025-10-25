Yıldız Tilbe'den hayatının filme alınması fikrine sert tepki

Türk müziğinin güçlü seslerinden Yıldız Tilbe, önceki akşam vereceği konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sık sık magazin dünyasının gündeminde yer alan Tilbe, gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtlarken oldukça net ve dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Son yıllarda Adile Naşit, Bergen ve Müslüm Gürses gibi birçok ünlü ismin hayat hikâyeleri beyaz perdeye aktarılmıştı. Bu gelişmelerin ardından "Sizin hayatınız da film olur mu?" sorusu Yıldız Tilbe'ye de yöneltildi.

"BENİ YAŞARKEN KİMSE ANLAMADI"

Tilbe ise bu soruya oldukça keskin bir cevap verdi, "Hayatımın film olmasını asla istemiyorum. Beni yaşarken kimse anlamadı, öldükten sonra da kimse ifade edemez. Buradan yasaklıyorum."