"Sokak köpeklerine zehirli et verilsin" diyen Yıldız Tilbe eleştirilere sert çıktı: Alın evinize birer tane - Haberler

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"Sokak köpeklerine zehirli et verilsin" diyen Yıldız Tilbe eleştirilere sert çıktı: Alın evinize birer tane

Snob Magazin - Magazin
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Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı 'sokak köpeklerine zehirli et verilsin' açıklamasının ardından büyük tepki toplamıştı. Paylaşımlarının ardında duran Tilbe, kendisine tepki gösterenlere "Beni kimse hayvan düşmanı ilan edemez. Madem bu kadar hayvan seviyorsunuz hadi alın evinize birer tane. Hepsi ölecek şimdi soğukta sokakta. Öyle beslemekle hayvan sever olunmuyor." dedi.

Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından sokak köpekleri ile ilgili yaptığı açıklamalarla büyük tepki çekti. Tilbe'nin "Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin! İnsan parçalamak nedir ya?" paylaşımları hayvanseverleri kızdırdı. Ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu birçok kullanıcı "yıldıztilbehaddinibil" hashtag'i ile ünlü şarkıcıya tepki gösterdi.

"ALIN EVİNİZE BİRER TANE"

Açıklamalarının arkasında duran Tilbe, sosyal medya hesabından açtığı canlı yayın ile cevap verdi. Ünlü şarkıcı "Saldırıp insanları parçalayan hayvanlar katledilsin, infaz edilsin, insan öldüren insanlar gibi cezalandırılsın dedim. Beni kimse hayvan düşmanı ilan edemez. Madem bu kadar hayvan seviyorsunuz hadi alın evinize birer tane. Hepsi ölecek şimdi soğukta sokakta. Bir bakmışsınız hepsi ölmüş sabah, hadi hayvanseverler size sesleniyorum. Öyle beslemekle hayvansever olunmuyor!" dedi.

Yıldız Tilbe'den kendisini eleştirenlere sert cevap: Alın evinize birer tane

Yıldız Tilbe'den kendisini eleştirenlere sert cevap: Alın evinize birer tane

Snob Magazin / Magazin

Yıldız Tilbe, Medya, Magazin, Haberler

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Yorumlar (7)

mehmet nazif aytekin:

Tilbeye kocaman alkış.cok seviyorsanız evinizin içinde besleyin.insanligini unutmuş kendini hayvansever olarak adlandıran mağluplar önce insan olun insanı sevin

Cevap Yaz 19 33 Yayından Kaldır
Ozzy Bjk:

Doğru demiş arkadaş doğru!! Kaç tane çocuk öldü ve sakat kaldı haberiniz yokmuş gibi davranamazsınız!! Geçen gün bir genç kızımız sokak köpeğinden kaçarken can verdi. Hadi alsınlar evlerine birer tane de sokakta sahipsiz hayvan kalmasın. Boş boş konuşmayın icraat yapın.

Cevap Yaz 15 83 Yayından Kaldır
berk Vural:

Kadın haklı vahşi köpekleri öldürmek lazım sorgusuz sualsız bile direk imha edilmeleri lazım

Cevap Yaz 18 66 Yayından Kaldır
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