Yıldız Tilbe'den Emeklilik Açıklaması

Güzellik ve makyaj ürünleri satan bir mağazadan alışveriş yapan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Zerrin Özer'in müzik kariyerini noktalamasını değerlendirip "Öyle canı istemiş, isterse geri döner. Benim emekli olmama daha var" diye konuştu.

Yazı çalışarak geçirdiğini ve tatile pek fırsat bulamamaktan dert yanan Tilbe "Tatil bu sene görünmüyor belki yaz sonu olabilir. Tatil beldelerine işe gittiğimizde öyle otelden denize bakıyoruz, fırsat olmuyor. Denizi sadece uzaktan görüyoruz" dedi.

Tilbe ayrıca geçtiğimiz hafta Zerrin Özer'in müzik kariyerini noktaladığını açıklamasını "Öyle istemiş canı, isterse geri döner, kapı açık her zaman. Sanatçı canı isterse emeklilik vardır, istemezse yoktur, ya da şartlara bağlıdır. İnsanın gücü yettiğince sahnede olabilir bu hayatta pek çok şeyde de böyledir" diye değerlendirirken, "Siz emekli olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Benim emekli olmama daha var" cevabını verdi.

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