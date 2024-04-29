Yeşilçam'ın unutulmaz ressamı İbrahim Enez hayatını kaybetti

Yeşilçam'da yüzlerce filmin afişini hazırlayan ünlü ressam Yılmaz Güney, A yhan Işık, Belgin Doruk gibi unutulmaz isimlerle çalışmıştı.

DurakMedya'da yer alan habere göre Türk sineması ve Yeşilçam film afişlerinin unutulmaz ressamı İbrahim Enez hayatını kaybetti. 72 yaşında hayatını kaybeden ünlü ressam Yeşilçam'ın baş filmcileriyle yaptığı 4000'e yakın afiş çalışması bulunuyor.

Enez, 1961'de İstanbul'daki ilk sinema afişini Sami Ayanoğlu'nun yönettiği Nurettin Çamlıdağ ve Oya Sensev'in başrollerini Paylaştığı 'Acı Zeytin' filmi için yapmıştı. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Ekrem Bora, Kadir Savun ve Yılmaz Güney, Enez'in afişlerinde yer alan birkaç sanatçıdan sadece birkaçıydı…