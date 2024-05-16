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Yeşilçam'ın efsanevi sanatçısı Ahu Tuğba taburcu oldu

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Ahu Tuğba, 15 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra normal odaya alındı. Ünlü sinema sanatçısı evinde tedavi görecek ve 15 gün sonra fizik tedaviye başlayacak.

Yeşilçam'ın efsanevi sanatçısı Ahu Tuğba 15 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra geçen hafta normal odaya alınarak tedavisine devam edilmişti.

Magazinsortie.com 'dan Olcay Ünal Sert 'in özel haberine göre Ahu Tuğba taburcu oldu. Bir süre evinde tedavi görecek olan ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba, 15 gün sonra fizik tedavi görmeye başlayacak.

Olcay Ünal Sert'e konuşan Tuğba, yemek yiyemediğini mamayla beslendiğini belirterek "Hala şoktayım, elimi kaldıramıyorum.

İlaçlar ağır geliyor. Yemek yiyemiyorum. Doktorlar geçer diyor ama moralim sıfır." dedi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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