Yeni Sevgilisiyle Cihangir'de Görüntülendi!

Özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Nez, önceki akşam Cihangir'de yeni sevgilisiyle görüntülendi.

Üstü açık cipten inerken görüntülenen Nez, muhabirlere görüntü vermek istemedi.

Nez Yazıcı'nın gizemli erkek arkadaşının antika dükkanı sahibi olan Cihan Sezgin olduğu öğrenildi.

Araçtan indikten sonra evine giren Nez, özel hayatıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

NEZ KİMDİR?

Nezihe Kalkan, veya tanınan adıyla Nez (d. 15 Nisan 1979; İzmir), R&B, Caz ve Türk Pop Müziği ses sanatçısı, dansçı, eski manken, oyuncu ve televizyon sunucusu.

2000'li yılların başında seslendirdiği Sakın Ha adlı şarkısı ve şarkı eşliğinde yaptığı kalça dansı nedeniyle "yerli Shakira" olarak tanınıp kısa sürede meşhur olmuştur.

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