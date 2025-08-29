Yeni Dizi 'Tut Elimi' Başlıyor

İSTANBUL, –DÜNYAYA zeytin ve zeytinyağı ihraç eden köklü Berksoy Ailesi'nin varislerinden Aslan Berksoy ile Berksoyların zeytinliklerinde mevsimlik işçi olarak çalışan Elvan Tekin'in hikayesini konu alan yeni günlük dizi 'Tut Elimi' Bi Kanal'da başlıyor.

Başrollerini Kayra Zabcı ve Enes Özdemir'in paylaştığı dizi, izleyiciyi saf bir aşkın, aile bağlarının ve hayallerin sınandığı duygu yüklü bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. Dizinin yapımcılığını Greenart- Vahdet Erdoğan, yönetmenliğini ise Serkan Mut ve Özgür Özbalık yapıyor.

DİZİNİN KONUSU

Çocukluk yıllarında yolları kesişen Aslan ve Elvan, daha o yaşlarda birbirlerinin kalbine saf bir sevgi bırakır. Yıllar sonra yeniden bir araya geldiklerinde ise kader, yarım kalan aşklarını tamamlamaları için onlardan büyük bedeller ödemelerini isteyecektir. Sevdanın gücü, sosyal farklılıkların ve aile sırlarının gölgesinde sınanacaktır.

Başrollerde Kayra Zabcı (Elvan Tekin) ve Enes Özdemir'e (Aslan Berksoy)Hasan Ballıktaş (Muzaffer), Nazan Bayazıt (Azime), Başak İlhan (Vildan), Halit Erman Ersoy (Bora), Kerem Tanık (Kadir), Yasemin Nur Öztürk (Gaye), Billur Pınar Yılmaz (Müge), Özdenur Öztekin (Sibel), Ayşegül Aslan (Gülfem) ve Derya Kurtuluş Oktar'dan (Serpil) oluşan ekip eşlik ediyor.

'Tut Elimi' çok yakında her gün Bİ Kanal'da.