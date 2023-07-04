Yeni aşka yelken açan Berdan Mardini sevgilisiyle poz verdi, herkes kadının gençliğine takıldı

Çocuklarının annesi Fatoş Yelliler ile olaylı bir şekilde boşanan Berdan Mardini, yeni aşka yelken açtı. Kendisinden yaşça küçük olduğu görülen sarışın bir kadınla aşk yaşamaya başlayan Mardini, yeni sevgilisiyle sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı. Mardini'nin sevgilisini gören kullanıcılar ise "Bu kız çok genç değil mi?" yorumunu yaptı.

2010 yılında evlendiği Fatoş Yelliler ile 2021 yılında ihanet yüzünden boşanan türkücü Berdan Mardini, yeni bir aşka yelken açarak genç sevgilisiyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

TAKİPÇİLERİ SEVGİLİSİNİN YAŞINI MERAK ETTİ

Şarkıcılığın yanı sıra kozmetik sektörüne yönelerek 120 milyon TL harcamasıyla konuşulan Berdan Mardini, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla yeni ilişkisini ilan etti. Sarışın genç bir kadınla fotoğrafını paylaşan türkücü, "Her şey güzel, Allah kalbimize göre veriyor" notunu düştü. Mardini'nin paylaşımına yorum yapan şarkıcı Ceylan "Maşallah çok yakıştınız" derken bazı kullanıcılar da genç kadının yaşına dikkat çekerek "Bu kız çok genç değil mi?" yorumunu yaptı.

44 yaşındaki Berdan Mardini, sevgilisiyle ilgili yorumlara şimdilik sessiz kaldı.