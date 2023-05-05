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Yeğen Erkal'den 'Erzurum' klibi

Yeğen Erkal'den "Erzurum" klibi

Magazin Haberleri

İbrahim Erkal'in yeğeni Erhan Erkal'ın çıkardığı "Erzurum" klibi büyük ilgi gördü.

İbrahim Erkal'in yeğeni Erhan Erkal'ın çıkardığı "Erzurum" klibi büyük ilgi gördü.

Fantezi müziğin ünlü ismi rahmetli İbrahim Erkal'ın yeğeni olan Erhan Erkal, Atatürk Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümü bitirdikten sonra profesyonel müzik kariyerine başladı. Söz-müzik ve düzenlemesi kendisine ait olan "Erzurum" isimli eserine klip çeken Erhan Erkal, müzik otoritelerinin büyük ümitler bağladığı bir isim oldu.

Büyük bir müzik adamı olma idealinin oluşumunda amcasının oğlu ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın da önemli etkisinin olduğunu söyleyen Erhan Erkal, yurtiçi ve yurtdışı konser, düğün, halk konserlerin sahnelerinde sevenleriyle sürekli bir araya geliyor.

Sanatçı ses rengi ve güçlü canlı performansıyla sahne çalışmalarında hatırı sayılır bir kitleye hitap ederken, beste, klip ve albüm çalışmalarına da devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

Atatürk Üniversitesi İbrahim Erkal Erzurum Magazin Haberler

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