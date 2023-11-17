Yazar ve Sunucu Metin Uca Hayatını Kaybetti
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Metin Uca'nın cenaze töreni programı açıklandı. Cumartesi günü düzenlenecek veda töreninin ardından Uca, pazar günü defnedilecek.
Bir süredir yoğun bakımda tedavisi süren yazar ve sunucu Metin Uca, 62 yaşında hayatını kaybetti. Uca'nın menajeri Kübra Kalem Baykara, sanatçının cenaze töreni programını duyurdu.
Metin Uca, cumartesi günü saat 11.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenecek veda töreni ile son yolculuğuna uğurlanacak. Uca'nın cenazesi ise pazar günü öğle namazını müteakip Ankara Kocatepe Camii'nden alınarak Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin