Rol aldığı yapımlarda sergilediği başarılı performansların yanı sıra güzelliğiyle de büyük beğeni toplayan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Gülcan Arslan, yaz sezonunu açtı. Güzel oyuncu, birbirinden renkli kombinlerle sahilde objektif karşısına geçip özel bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

YAKINDA KARARINI VERECEK

Yoğun iş temposu öncesinde enerji depolayan Gülcan Arslan, bir yandan da gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Çok sayıda markadan reklam yüzü olması için teklif alan Arslan, yakında seçimini yapacak ve çok konuşulacak bir işbirliğine imza atacak.

DOĞUM GÜNÜYLE GÜNDEM OLDU

Gülcan Arslan 29 Nisan Cuma günü de sosyal medyanın gündemindeydi. 36 yaşına giren ünlü oyuncu için hem sanat dünyasından arkadaşları hem de hayranları çok özel paylaşımlar yaptı. Arslan, etrafındaki sevgi çemberinden duyduğu mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: "Sevmeyi seçtiğim için kendimi aşırı şanslı hissediyorum. İyi ki varız."

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