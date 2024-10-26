Üye Girişi
Haberler

Yavuz Bingöl'e İstiklal Madalyası Nikah Hediyesi

Yavuz Bingöl'e İstiklal Madalyası Nikah Hediyesi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanatçı Yavuz Bingöl, 5. kez nikah masasına oturduğu Nilşah Ağaoğlu'na nikah hediyesi olarak babası Yılmaz Bingöl, dedesi Çolak Hüseyin'e ait İstiklal Madalyası'nı taktı. Tören sade bir şekilde aile arasında gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 5. kez nikah masasına oturan Sanatçı Yavuz Bingöl'e babası Yılmaz Bingöl, dedesine ait İstiklal Madalyası'nı nikah hediyesi olarak taktı.

5. kez nikah masasına oturan Yavuz Bingöl, Nilşah Ağaoğlu ile hayatını birleştirdi. Çiftin nikah töreni TUSAŞ saldırısı nedeniyle sade bir şekilde aile arasında gerçekleşti. Kıyılan nikah sonrasında Yavuz Bingöl'e babası Yılmaz Bingöl tarafından, dedesi Çolak Hüseyin'in İstiklal Madalyası nikah hediyesi olarak takıldı.

Dedesinin İstiklal Madalyası'nın kendisine takılmasından büyük gurur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Bingöl, "Bu dedemden kalma. Biliyorsunuz bu İstiklal Savaşı gazilerine ailenin en büyüğüne verilir. Dedem Yemen'de 4 yıl askerlikten sonra savaştıktan sonra köye dönüyor Kars'a. Yürüyerek 30 gün 20 gün gidiyorlar. Sonra, 5-6 ay sonra Mustafa Kemal Atatürk çağırıyor ve Dumlupınar'a gidiyorlar. Orada savaşıyorlar. Orada yaralanıyor, gazi oluyor. Bu madalyayı alıyor. Madalya aile büyüklerine verilir biliyorsunuz. Dedem Çolak Hüseyin, kollarından yiyor kurşunları. Elleri böyle kalınca, lakabı da Çolak Hüseyin'dir. Deden rahmetli oldu 1974'te. Madalya ailenin büyüğüne, babama kaldı. Babam da bugün bana nikahta çok büyük bir sürpriz yaptı. Ailenin büyüğü olarak bana hediye etti. Ben de bunu onurla gururla taşıyacağım" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

Yerel Haberler Yılmaz Bingöl Yavuz Bingöl Kültür Sanat Magazin Kültür Bingöl Sanat Tören

İsrail: Misilleme operasyonunun adı 'Tövbe günleri'

İsrail'in "operasyon" olarak tanımladığı saldırının adı epey ilginç

 Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışına Erdoğan neden sessiz kaldı? Yavaş'ın dikkat çeken bir tespiti var

Cumhurbaşkanı Erdoğan neden sessiz? Yavaş'ın bir tespiti var

 Katliam gibi kaza! İki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi

Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti
Ukala tavırlarla polise silah çeken şahsın görüntüleri ortaya çıktı

Ukala tavırlarla polise silah çeken şahsın paketlendiği anlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 26-27 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Katmer tarifi! En güzel Katmer tarifi! Katmer tarifi nasıl yapılır? Katmer için malzeme İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ömer Aksu kimdir? MasterChef Katmerci Ömer Aksu kimdir? Ankara elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Erman Toroğlu Ahmet Çakar barıştı mı? Antalya elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.