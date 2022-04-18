Yasak Elma dizisinin takipçileri bir süredir Yasak Elma final mi yapıyor? Yasak Elma ne zaman bitecek, tarihi belli mi gibi konuları merak ediyordu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaşımı sonrası konunun detayları öğrenildi. Peki, Yasak Elma final mi yapıyor? Yasak Elma ne zaman bitecek, tarihi belli mi?

YASAK ELMA FİNAL Mİ YAPIYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş, yasak Elma'nın sezon finali yapacağı tarihi paylaşarak "Medyapım imzalı fenomen dizi Yasak Elma'nın sezon final tarihi belli oldu. Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Murat Aygen, Biran Damla Yılmaz ve Melisa Doğu'yu buluşturan dizi 13 Haziran'da sezon arası verecek.

Dizinin 6. sezonunda Eda Ece'nin dışında kimlerin olacağı ise merak konusu… Öte yandan dizinin bu akşam ekrana gelecek yeni bölüm fragmanında Doğan'ın (Murat Aygen) merdivenlerden düştüğü görüntü heyecan yarattı.

Aygen'in sağlam bir intikâm planıyla diziye devam edeceği öğrenildi." İfadelerini kullandı.