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Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı

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Yaş farkıyla çok konuşulan Bülent Şakrak ve Burcu Kirman'ın aşkı kısa sürdü. İlişkilerini sosyal medyadan duyuran çift, bir ay sonra ayrılık kararı aldı.

Yaklaşık bir ay önce aşklarını sosyal medya hesaplarından duyuran ve yaş farkları çok konuşulan Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı.

Birlikteliklerini "2025'e biz girdik. Allah, artırsın. Sofrayı, kuran kaldırsın" diyerek duyuran Bülent Şakrak ile Burcu Kirman'ın arasındaki 22 yaş farkı gündem olmuş, çifte olumsuz yorumlar yapılmıştı.

FOTOĞRAFLAR GİTTİ

Bülent Şakrak, Burcu Kirman ile fotoğrafını sosyal medya hesabından kaldırırken ikiliden konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Şu sanatçıların oyuncuların futbolcuların aşk olaylarına aşk filan demeyin arkadaş yaa yeter, paralı asker herkes, görevi bitince yada sıkılınınca diğer arkadaşları ile değişiyorlar.

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