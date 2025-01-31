Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı

Yaklaşık bir ay önce aşklarını sosyal medya hesaplarından duyuran ve yaş farkları çok konuşulan Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı.

Birlikteliklerini "2025'e biz girdik. Allah, artırsın. Sofrayı, kuran kaldırsın" diyerek duyuran Bülent Şakrak ile Burcu Kirman'ın arasındaki 22 yaş farkı gündem olmuş, çifte olumsuz yorumlar yapılmıştı.

FOTOĞRAFLAR GİTTİ

Bülent Şakrak, Burcu Kirman ile fotoğrafını sosyal medya hesabından kaldırırken ikiliden konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.