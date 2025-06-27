Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı

Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı
Haber Videosu

80 yaşındaki Azize Vatansever, Kim Milyoner Olmak İster'de sergilediği başarılı performansla 300 bin TL'lik soruya kadar ulaştı ve yarışmadan 200 bin TL'lik ödülle ayrıldı. Kararını açıkladıktan sonra stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Yarışmadan çekilen Vatansever, ödülünü aldıktan sonra babasıyla ilgili gördüğü bir rüyayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" programının son bölümü, izleyicilere hem bilgi dolu anlar hem de derin bir duygusallık yaşattı. Programa katılan 80 yaşındaki Azize Vatansever, yalnızca bilgisiyle değil, etkileyici yaşam öyküsüyle de geceye damga vurdu.

,Yarışmaya büyük bir heyecanla katılan Vatansever, ilk soruları zorlanmadan geçerek ikinci baraj sorusuna kadar geldi. Bilgi birikimi ve sakinliğiyle 9'uncu soruya kadar ilerleyen yarışmacı, 300 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı.

Yarışmaya damga vuran an! 80 yaşındaki Azize Teyze'nin rüyası izleyenleri duygulandırdı

Ancak 10'uncu soruda, Türk Dil Kurumu'nun kayıtlarında hangi tür atasözünün yer almadığını sorgulayan soruyla karşılaştı. Cevaptan emin olamayan Vatansever, yarışmadan çekilme kararı aldı ve bu kararını açıklarken izleyicileri derinden etkileyen bir anısını paylaştı.

Yarışmaya damga vuran an! 80 yaşındaki Azize Teyze'nin rüyası izleyenleri duygulandırdı

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Yarışma sunucusu Oktay Kaynarca'nın da gözlerinin dolmasına neden olan konuşmasında Vatansever, küçük yaşta kaybettiği babasına dair duygusal bir rüyasını anlattı. "Babam köyümüzün muhtarıydı. Küçüklüğümde onunla oynadığımız oyunları dün gibi hatırlıyorum. Bir rüyamda bana 'Ben sizi hep izliyorum, güçlü olacaksın' dedi. Uyandığımda ölüm haberini almıştım. Bana hep 'Ne kadar korkarsan o kadar tehlikedesin' derdi," sözleriyle yaşadıklarını aktardı. Duygularına hakim olamayan Vatansever, "Baba sevgisi tarif edilemez. Çok özel bir insandı," diyerek gözyaşlarına hâkim olamadı. Yarışmadan 200 bin TL ödülle ayrılan Vatansever, hem bilgisini hem de kalbindeki anıları izleyicilere miras bıraktı. Vatansever, bugüne kadar yarışmaya katılan en yaşlı yarışmacılardan biri olarak da dikkat çekti.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar'ın hastaneye götürülme anları kamerada

İşte çalıştığı lokantada vahşice katledilen Gülizar'ın son anları
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKiliç Yurtsever:

Ablamız haklı,yiğit bir gün ölür,korkak hergün ölür Korkaklık,tehlike demektir

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTC:

Maşallah teyze çok geçirmiş görmüş, azı kanaat eğmeyen çoğu bulamaz . Nefsine dur demeyi bildi

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErcan Sevinc:

Gençler. E örnek olması dileğiyle

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü

Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Fransa felaketi yaşarken polis Titanic filminin müziği ile devriye attı

Fransa felaketi yaşarken polis efsane filminin müziği ile devriye attı
Kılıçdaroğlu'nun sözleri Mansur Yavaş'ı küplere bindirmiş: Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim

Kılıçdaroğlu'nun sözleri çileden çıkarmış: Siyasetten çekilirim
Böyle sözleşme ne görüldü ne duyuldu! Ronaldo, Al-Nassr'a ortak olmuş

Ronaldo ile Al-Nassr arasındaki anlaşmanın detayları ortaya çıktı
Yok artık Mehmet Yalçınkaya! 2 adet sarma için gelen hesaba bakın

Yok artık Mehmet şef! 2 adet sarma için gelen hesaba bakın
Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış

Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış
Selçuk Şahin ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor

Jose Mourinho'nun yüzüne bakmadığı yıldızı anında kaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.