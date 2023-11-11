Yargı Dizisi Yeni Bölümünde Ilgaz ve Ceylin Nikah Masasında

Kanal D'nin, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı'nın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Ilgaz ve Ceylin yeniden nikah masasına oturuyor.

Kanal D'nin, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı'nın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Ilgaz ve Ceylin yeniden nikah masasına oturuyor.

Yargı'da bu hafta heyecan rüzgarı esiyor... Yeni bölümden yayınlanan 2'nci tanıtımda Ilgaz ve Ceylin yeniden aile olabilmek için bir kez daha nikah masasına oturuyorlar.

Tanıtımda birbirlerini özleyen ikilinin nikah masasındaki romantik halleri dikkat çekerken tanıtımın sonunda Mercan'ın eve geleceğinin müjdesi de veriliyor.