Yaman, Eşref'i öldürenleri köşeye sıkıştırıyor

Yaman, Eşref'i öldürenlerin Serhan ve Şebnem olduğundan emin adımlar ile ikisini köşeye sıkıştırmıştır. Anma töreninde herkes tarafından duyulan bu bilgi Soysalan'lar gündemine bomba gibi düşer.

Bundan en çok etkilenen de Rüya olur. Yaman'ın annesinden şüphelenmiş olması ikisi için geri dönülmez bir yol açar.

Neslihan için senelerce en yakınında tuttuğu iki kişinin babasının cinayetinden şüpheli olarak Emniyet'e alınması son derece yıkıcı bir durumdur.

Kendine güvenli bir liman ararken Güven'in eşi Özge karşısına çıkmış ve gerçekler acı bir şekilde yüzüne çarpmıştır. Özge, Yaman'ı tanımak ve nasıl bir cenderenin içine düştüğünü anlamak isterken, hayatlarına hızlı bir giriş yapar.

Annesinin cinayet şüphelisi olarak tutuklanmasıyla sarsılan Rüya, babası Metin'den daha da acı bazı gerçekleri öğrenir. Şebnem ve Serhan tüm suçu Metin'e yıkmaya çalışmaktadır.

Rüya ailesinden geriye kalanları korumak adına Yaman'ı bile karşısına alarak bir mücadelenin içine girer. Gittiği yolun incecik bir ip üzerinde olduğunu bilmeden ilerlerken, Yaman her ne pahasına olursa olsun ondan vazgeçmemeye kararlıdır.