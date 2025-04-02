Volkan Konak'ın vasiyetini kuzenleri tv100'e anlattı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) verdiği konser esnasında sahnede kalp krizi geçiren sanatçı Volkan Konak kaldırıldığı hastanede 58 yaşında hayatını kaybetti. Yaklaşık 3 ay önce memleketine gelerek babasının mezarını ziyaret eden Volkan Konak'ın babasının mezarında sabaha kadar şarkı söyleyerek ağladığı ve eşi, ablası ve kuzenine mezarlıktaki bir ceviz ağacının altına gömülmeyi vasiyet ettiği ortaya çıktı.

"BENİ CEVİZ AĞACININ ALTINA GÖMÜN"

Tv100 muhabiri Başak Bilgin'e konuşan Volkan Konak'ın kuzenleri sanatçının vasiyetini şu sözlerle aktardı: "Volkan Konak Maçka'nın yetiştirdiği bir değerdi ancak tüm ulusa mal oldu. Özellikle Karadeniz müziğinde yeni bir sayfa açmıştır, Maçka'nın çok değerli deresini okyanuslara taşımıştır. Her zaman garibanın, ezilenin yanında yer almıştır. 100 öğrenciye burs veriyordu. Ona da sahnede ilkyardımı yapan kişi yine burs verdiği bir doktordu. Volkan Konak duruşu ile her zaman kalbimizde yaşayacak. Vasiyeti bu ceviz ağacının altına defnedilmekti. Burada büyüdü, Kuzey'in oğlu deniliyordu, ama tüm Türkiye'nin kalbine girdi. Babasının mezarına yatıp şarkılar söylemişti."