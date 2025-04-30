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Vizyon tarihi nihayet açıklandı! 22 yıl sonra geri dönüyor

Vizyon tarihi nihayet açıklandı! 22 yıl sonra geri dönüyor
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22 yıl aradan sonra aynı kadroyla sinemaya uyarlanan "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz" filminin çekimleri tamamlandı. Peri ve insan dünyalarının kesiştiği yeni macera, 30 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak. Bu nostaljik dönüş, eski ve yeni nesil izleyicileri bir araya getirecek.

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Sihirli Annem, 22 yıl aradan sonra bu kez sinema perdesine taşınıyor. Efsane kadronun yeniden bir araya geldiği "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz" adlı sinema filminin çekimleri tamamlandı. Poll Films tarafından hayata geçirilen proje, ilk tanıtım afişiyle sinemaseverlerin karşısına çıktı. Film, 30 Mayıs'ta vizyona girecek.

Vizyon tarihi nihayet açıklandı! 22 yıl sonra geri dönüyor

İnci Türkay ve Şahap Sayılgan gibi dizinin sevilen başrollerinin yanı sıra, Nevra Serezli, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Jess Molho, Tiraje Başaran, Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya da yeniden kamera karşısına geçti. Filmde, periler ile insanların birlikte yaşadığı sihirli evrende geçen yeni bir hikâye anlatılacak.

"Sihirli Annem: Hepimiz Biriz", nostalji ile fantastik kurguyu harmanlayan yapısıyla hem eski izleyicilere geçmişin büyüsünü hatırlatmayı hem de yeni nesli eğlenceli bir serüvene davet etmeyi amaçlıyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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