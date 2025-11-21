Haberler

Victoria Beckham'dan milyon dolarlık hamle! Ünlü marka satışa çıkıyor

Victoria Beckham'dan milyon dolarlık hamle! Ünlü marka satışa çıkıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yıllardır mali açıdan zorlandığı konuşulan Victoria Beckham'ın moda ve güzellik markalarını satışa çıkarmaya hazırlandığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Netflix belgeselinde iş dünyasında sık sık tökezlediğini kabul eden Beckham'ın imzasını taşıyan markanın, satış süreci tamamlandığında 100 milyon dolarlık (yaklaşık 4,2 milyar TL) bir değere ulaşacağı belirtiliyor.

  • Victoria Beckham'ın moda ve güzellik markalarının satışa çıkarılması planlanıyor.
  • Markanın satış değerinin 100 milyon dolara ulaşması bekleniyor.
  • Satış süreci finansal belgelerle doğrulandı.

Yıllardır zarar ettiği konuşulan Victoria Beckham'ın moda ve güzellik markalarını satışa çıkarmaya hazırlandığı öne sürüldü. Netflix belgeselinde iş dünyasında zorlandığını itiraf eden Beckham'ın markasının satış değerinin 100 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

ZORLU YILLARIN ARDINDAN SÜRPRİZ KARAR

Eski Spice Girls üyesi Victoria Beckham, 2000'li yılların başından beri moda tasarımıyla ilgileniyor ve 2008'de kendi adını taşıyan markasını kurmuştu. Ancak marka, son yıllarda finansal açıdan zorlandığı yönünde haberlerle gündeme geliyordu. Bugün ortaya atılan iddialar ise Beckham'ın moda ve güzellik markalarını satmayı planladığını gösteriyor.

SATIŞ İÇİN ROTHSCHILD & CO DEVREDE

Geçtiğimiz cuma günü başlayan söylentilere göre Victoria Beckham markası, satış sürecini yönetmesi için dünyaca ünlü finans şirketi Rothschild & Co ile görüşmelere başladı. Beckham ailesine yakın kaynaklar satış iddiasını doğrulamaktan kaçınırken, bir iç kaynak markanın "sürekli büyüme ve yeni fırsatları değerlendirme" yaklaşımı içinde olduğunu aktardı. Daily Mail'e konuşan başka bir kaynak ise, olası bir satış tamamlanmadan yorum yapmayacaklarını belirtti.

FİNANSAL BELGELER SATIŞI DOĞRULUYOR

Güzellik sektöründe tanınan gazeteci Rachel Strugatz, iş dünyası bülteni Puck için yaptığı açıklamada, markanın satış sürecinin finansal belgelerle doğrulandığını söyledi, "Victoria Beckham markasının, moda ve güzellik birimleriyle birlikte piyasaya çıkmayı planladığını duymuştum. Finansal dokümanları gören bir kişi de satışın gerçekleştiğini doğruladı."

MARKANIN DEĞERİ 100 MİLYON DOLARA ULAŞIYOR

Strugatz ayrıca Victoria Beckham markasının gelecek yıl 100 milyon dolar net satış rakamına ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Bu gelirin yaklaşık yüzde 70'inin markanın kendi internet sitesinden elde edildiği ifade edildi.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
İçlerinden biri sürpriz! İşte İmralı'ya ziyaret oylamasına 'Hayır' oyu veren partiler

İşte İmralı'ya ziyaret oylamasına "Hayır" oyu veren partiler
Komisyonun İmralı kararının ardından DEM Parti'den ilk yorum

Tarihi İmralı kararının ardından DEM Parti'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

millet para kazanırken tasası habercilere kalmış ne kadar zavallısınız

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı, kesintiler uygulanacak

Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Çin'in insansı robotu A2, yürüyüş rekoru kırdı

Hiç durmadan yürüdü, 106 kilometreyi 3 günde katetti
Mahalleli referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti

Mahalle referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Sular çekildi, Tuz Gölü fotoğrafçıların yeni gözdesi oldu

Pamukkale'yi aratmayan görüntüler fotoğrafçıları çağırıyor
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.