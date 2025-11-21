Victoria Beckham'dan milyon dolarlık hamle! Ünlü marka satışa çıkıyor

Yıllardır zarar ettiği konuşulan Victoria Beckham'ın moda ve güzellik markalarını satışa çıkarmaya hazırlandığı öne sürüldü. Netflix belgeselinde iş dünyasında zorlandığını itiraf eden Beckham'ın markasının satış değerinin 100 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

ZORLU YILLARIN ARDINDAN SÜRPRİZ KARAR

Eski Spice Girls üyesi Victoria Beckham, 2000'li yılların başından beri moda tasarımıyla ilgileniyor ve 2008'de kendi adını taşıyan markasını kurmuştu. Ancak marka, son yıllarda finansal açıdan zorlandığı yönünde haberlerle gündeme geliyordu. Bugün ortaya atılan iddialar ise Beckham'ın moda ve güzellik markalarını satmayı planladığını gösteriyor.

SATIŞ İÇİN ROTHSCHILD & CO DEVREDE

Geçtiğimiz cuma günü başlayan söylentilere göre Victoria Beckham markası, satış sürecini yönetmesi için dünyaca ünlü finans şirketi Rothschild & Co ile görüşmelere başladı. Beckham ailesine yakın kaynaklar satış iddiasını doğrulamaktan kaçınırken, bir iç kaynak markanın "sürekli büyüme ve yeni fırsatları değerlendirme" yaklaşımı içinde olduğunu aktardı. Daily Mail'e konuşan başka bir kaynak ise, olası bir satış tamamlanmadan yorum yapmayacaklarını belirtti.

FİNANSAL BELGELER SATIŞI DOĞRULUYOR

Güzellik sektöründe tanınan gazeteci Rachel Strugatz, iş dünyası bülteni Puck için yaptığı açıklamada, markanın satış sürecinin finansal belgelerle doğrulandığını söyledi, "Victoria Beckham markasının, moda ve güzellik birimleriyle birlikte piyasaya çıkmayı planladığını duymuştum. Finansal dokümanları gören bir kişi de satışın gerçekleştiğini doğruladı."

MARKANIN DEĞERİ 100 MİLYON DOLARA ULAŞIYOR

Strugatz ayrıca Victoria Beckham markasının gelecek yıl 100 milyon dolar net satış rakamına ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Bu gelirin yaklaşık yüzde 70'inin markanın kendi internet sitesinden elde edildiği ifade edildi.