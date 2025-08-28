Velayet savaşı büyüyor! Reha Muhtar karara tepki gösterdi

Gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar ile oyuncu Deniz Uğur arasında yıllardır devam eden ikiz çocuklarının velayeti üzerindeki hukuk mücadelesinde yeni bir gelişme yaşandı. Muhtar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, çocuklarına yurt dışına çıkış yasağı konulduğunu duyurdu.

2010'DA İMZALANAN PROTOKOLE İTİRAZ GELMİŞTİ

Reha Muhtar ve Deniz Uğur, 2010 yılında yollarını ayırırken karşılıklı bir protokol imzalamıştı. Bu anlaşmaya göre, ikizleri Mina Deniz ve Poyraz Deniz'in 18 yaşına kadar velayetinin babada kalması kararlaştırılmıştı. Aynı zamanda, anne Deniz Uğur'un çocuklarını Muhtar'ın yalısında dilediği zaman görebileceği, hatta iki gün kalabileceği maddesi de protokolde yer bulmuştu.

Ancak geçen yıl Deniz Uğur, bu protokole itiraz ederek çocuklarının velayetini almak için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu. Dava süreci halen devam ederken, bu kez taraflar arasında yeni bir kriz baş gösterdi.

YURT DIŞI YASAĞI TEPKİSİ: "ÇOCUKLARIM SEYAHAT EDEMEYECEK"

Sosyal medya hesabından yaşanan gelişmeyi duyuran Reha Muhtar, çocuklarına yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini belirtti. Muhtar, kararın eski eşi Deniz Uğur'un başvurusu üzerine alındığını vurgularken, "Çocuklarım artık seyahat edemeyecek" diyerek tepkisini dile getirdi.