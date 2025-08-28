Velayet savaşı büyüyor! Reha Muhtar karara tepki gösterdi

Velayet savaşı büyüyor! Reha Muhtar karara tepki gösterdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Reha Muhtar ile Deniz Uğur arasında ikiz çocuklarının velayetine ilişkin süren davada yeni bir gelişme yaşandı. Muhtar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çocuklarına yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini duyurdu. Bu kararın, eski eşi Deniz Uğur'un başvurusu üzerine alındığı öne sürüldü.

Gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar ile oyuncu Deniz Uğur arasında yıllardır devam eden ikiz çocuklarının velayeti üzerindeki hukuk mücadelesinde yeni bir gelişme yaşandı. Muhtar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, çocuklarına yurt dışına çıkış yasağı konulduğunu duyurdu.

2010'DA İMZALANAN PROTOKOLE İTİRAZ GELMİŞTİ

Reha Muhtar ve Deniz Uğur, 2010 yılında yollarını ayırırken karşılıklı bir protokol imzalamıştı. Bu anlaşmaya göre, ikizleri Mina Deniz ve Poyraz Deniz'in 18 yaşına kadar velayetinin babada kalması kararlaştırılmıştı. Aynı zamanda, anne Deniz Uğur'un çocuklarını Muhtar'ın yalısında dilediği zaman görebileceği, hatta iki gün kalabileceği maddesi de protokolde yer bulmuştu.

Ancak geçen yıl Deniz Uğur, bu protokole itiraz ederek çocuklarının velayetini almak için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu. Dava süreci halen devam ederken, bu kez taraflar arasında yeni bir kriz baş gösterdi.

YURT DIŞI YASAĞI TEPKİSİ: "ÇOCUKLARIM SEYAHAT EDEMEYECEK"

Sosyal medya hesabından yaşanan gelişmeyi duyuran Reha Muhtar, çocuklarına yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini belirtti. Muhtar, kararın eski eşi Deniz Uğur'un başvurusu üzerine alındığını vurgularken, "Çocuklarım artık seyahat edemeyecek" diyerek tepkisini dile getirdi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

CHP lideri Özel'in o sözleri sonrası savcılık düğmeye bastı
Türkiye'nin son hamlesi İsrail basınında: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözünü manşete taşıdılar

Atılan manşetlere bakın! Türkiye'nin son hamlesi İsrail'i panikletti
Genç kızı muayene etmeyi reddeden doktorun skandal paylaşımı ortaya çıktı

Genç kızı muayene etmeyen doktorun skandal paylaşımı ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, genç sevgilisiyle doğum gününde aşk tazeledi

Kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle doğum gününde aşk tazeledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batmanlı vatandaş, bir çanta dolusu altınını bulan çocuğa bakın ne aldı

Vatandaş, bir çanta dolusu altınını bulan çocuğa bakın ne aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.