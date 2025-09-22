Uzak Şehir'in Heyecan Dolu Yeni Bölümü Bugün Ekranda

KANAL D'nin yeni sezonuyla zirvedeki yerini koruyan Uzak Şehir bu akşam heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek. Cihan ve Alya'nın duygusal anlarıyla başlayan tanıtımda Şahin, Nare'yi Mine konusunda sıkıştırırken, Cihan'ın İstanbul'a gelmesi merak uyandırıyor.

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez adresi Uzak Şehir, 2'nci sezonuna reytinglere damga vurarak başladı. İzleyicilerin her bölümü sabırsızlıkla beklediği dizinin bu akşamki bölümünden ekrana gelen tanıtım büyük ilgi gördü. Cihan Alya'ya karşı duygularını bir kez daha açıkça dile getirirken Alya'nın oğlunun fotoğrafının yanına Cihan'ın fotoğrafını koyması dikkat çekiyor. Cihan'ın annesine sorduğu hesap merak uyandırırken Şahin de Nare'yi Mine konusunda köşeye sıkıştırıyor. Tanıtımın sonunda Cihan'ın 'Aradığımız cevaplar İstanbul'da' sözleri ise yaşanacak gelişmeler konusunda heyecanı yükseltiyor.

DEV KADRO

AyNA Yapım imzalı Gülizar Irmak'ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini yaptığı Uzak Şehir'in Oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Banu Fotocan, Mehmet Polat, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

'Uzak Şehir' bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.