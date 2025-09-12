Uzak Şehir'in 2. Sezonu İçin Kamera Arkası Görüntüler Yayınlandı

KANAL D'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Uzak Şehir'in 2. Sezonu için yapılan Cihan ve Alya'nın yer aldığı afiş çekiminden kamera arkası video yayınlandı. İzleyicilerden tam not alan Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın eğlenceli anları izleyenlerin yüzünü gülümsetiyor.

KAMERA ARKASINDA EĞLENCELİ DAKİKALAR

Geçtiğimiz sezon pazartesi akşamlarına damga vuran AyNA Yapım imzalı 'Uzak Şehir' dizisi 15 Eylül'de Kanal D ekranlarında 2. sezonuyla izleyicilerle yeniden buluşacak. Heyecanla beklenen dizinin yeni bölümüne sayılı günler kala Cihan ve Alya'nın yer aldığı afiş çekiminden kamera arkası görüntüler yayınlandı. Videoda Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın bir arada eğlendikleri anlar dikkat çekiyor.

YILDIZ KADRO

AyNA Yapım imzalı Gülizar Irmak'ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini yaptığı 'Uzak Şehir'in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Banu Fotocan, Mehmet Polat, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

'Uzak Şehir'in 2. sezonu 15 Eylül Pazartesi saat 20.00'de Kanal D'de başlıyor.