Uzak Şehir Dizisi İkinci Sezonuyla Geri Dönüyor

KANAL D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, ikinci sezonuyla 15 Eylül'de ekrana dönmeye hazırlanıyor. Başrol oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, yeni sezon öncesi samimi açıklamalar yaparak izleyiciyi heyecanlandırdı.

'BOMBA GİBİ SEZONA HAZIRIZ'

Cihan karakteriyle kasıp kavuran Ozan Akbaba, yazın yoğun ama verimli geçtiğini söyleyerek, "Dinlenme fırsatı da bulduk. Şimdi bomba gibi yeni sezona hazırız" dedi. Sinem Ünsal ise ekibin yüksek enerjisine dikkat çekerek, "Finali inanılmaz heyecanlı bir yerde bıraktık ve ikinci sezonda daha güzel sürprizler var" ifadelerini kullandı.

'YİNE ŞAŞIRACAK, YİNE GÜLECEKSİNİZ'

Akbaba, ikinci sezon tüyosu vererek "İlk sezonda nelere şaşırdıysanız yine şaşıracaksınız, nelere güldüyseniz yine güleceksiniz." Ünsal da karakterine dair duygularını paylaşarak, "Alya karakterini çok sevdim. Kendimi çok rahat hissettiğim ve çok şey öğrendiğim bir rol oldu" dedi.

'TUTARLI HİKAYE VE SAMİMİ SET DİNAMİĞİ'

Alya karakteriyle beğeni toplayan Ünsal, dizinin başarısının tesadüf olmadığını da vurguladı: Projeye en başından çok özen gösterilmişti. Setin önünde ve arkasında herkes aynı titizlikle çalıştı. Samimiyetimiz, disiplinimiz ve tutarlı hikayemiz izleyiciye yansıdı. Dizinin kariyerine etkisinden bahseden Akbaba, şöyle konuştu: Harika bir ekip var. Uzak Şehir beklentileri aştı ve aşmaya devam edecek.

'HALKIN TEPKİSİ BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ'

Gördüğü ilgiden memnun olduğunu da belirten Akbaba, izleyicilerin yoğun ilgisinden gurur duyduğunu belirtti: Herkes izliyor, herkesin bilgisi var. Bu beni çok mutlu etti. Halkın tepkisi çok güzel, gururluyum.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, ikinci sezonuyla 15 Eylül Pazartesi saat 20.00'de Kanal D'de.