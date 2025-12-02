Haberler

Uzak Şehir'de Gerilim Tırmanıyor: İkili İlişkilerde Şaşırtıcı Gelişmeler

KANAL D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'de Cihan ve Alya'nın boşanma süreci, Boran'ın tehdidiyle daha da karmaşık hale geliyor. İzleyicilere duygusal anlar yaşatan dizi, reytinglerde zirveye yerleşti.

KANAL D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir'de Boran'ın ortaya çıkışıyla yaşanan gerilim devam ediyor. Boran'ın, oğlu Deniz Cihan'la buluştuğu anların duygu fırtınasına sahne olduğu yapımda asıl sürpriz mahkemede yaşandı. Boşanmak için istemeyerek hakim karşısına çıkan Cihan ve Alya, sözleriyle aksini ifade etseler de gözlerindeki aşkla kendilerini ele verdi. Hakimin beklentilerin aksine çifti boşamadığı Uzak Şehir, yine hem reytinglere hem sanal medyaya damgasını vurdu.

"KİME BABA DİYECEĞİNE KARAR VER"

Milyonları pazartesi akşamları Kanal D'de buluşturan Uzak Şehir'de, babasının yaşadığını öğrenen Cihan Deniz'in onunla karşı karşıya geldiği anlar izleyiciyi ekrana kilitledi. Duygusal buluşmada çekingen davranan Cihan Deniz'in Cihan'a "Baba" dediği an kalplere dokundu. Oğlundan istediği tepkiyi alamayan ve "Kime baba diyeceğine karar ver" çıkışıyla sınırları zorlayan Boran, asıl kozunu Cihan ve Alya'ya karşı oynadı. Alya'nın kendisini reddetmesiyle adeta çılgına dönen Boran'ın, ikiliye boşanmalarını şart koşması heyecan dozunu artırdı.

TÜM KATEGORİLERDE UZAK ARA

Baş başa yemeğe çıkan ve boşanma kararı almak zorunda kalan Cihan-Alya çiftinin romantik sahnesine eşlik eden Ahmet Kaya'nın "Yalancı Ayrılık" şarkısı yürekleri titretti. Boşanma protokolünü imzalayıp hakim karşısına çıkan ikili, yalancı ayrılığa hakimi ikna edemeyince Boran'ın planları altüst oldu. Hem izleyicilerin hem de Cihan ve Alya'nın karmaşık duygular yaşadıkları Uzak Şehir, tüm izleyici kategorilerinde adını yine uzak ara farkla zirveye yazdırdı. Tüm Kişiler'de 14,67 izlenme oranı ve 37,57 izlenme payı alan dizinin AB izlenme oranı 9,07, izlenme payı 26,02; 20+ABC1 izlenme oranı 12,98, izlenme payı ise 32,48 olarak kayıtlara geçti.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle her pazartesi Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Haberler.com
