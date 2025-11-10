Haberler

Uzak Şehir'de Cihan ve Alya'nın Romantik Buluşması Ekranlara Damga Vurdu

Uzak Şehir'de Cihan ve Alya'nın Romantik Buluşması Ekranlara Damga Vurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KANAL D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümünde Cihan ve Alya'nın romantik buluşması izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Cihan, Alya ile zorlu koşullar altında buluşurken, aşklarının gücünü ve karşılarındaki engellere karşı kararlılıklarını ortaya koydular.

KANAL D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in bu akşamki bölümüne Cihan ile Alya'nın romantik buluşması damga vuracak. Zorlu bir sınavdan daha geçen ikilinin birbirlerine adeta kur yaptıkları o anlar hem gülümsetecek hem duygulandıracak.

'SEN BAYAĞI BİR ALBORA KADINISIN'

Pazartesi ekranının rakipsiz dizisi Uzak Şehir'in merakla beklenen yeni bölümünden paylaşılan tanıtım, Cihan-Alya aşkının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Jandarmanın peşinde olduğu Cihan'ın yakalanma pahasına Alya ile buluştuğu anlar izleyenleri mest etti. Alya'nın köy meydanında ahaliyle yaptığı konuşmadan haberdar olan Cihan'ın 'Sen bayağı bir Albora kadınısın' diyerek Alya'ya takıldığı tanıtım izlenme rekoru kırdı. Alya'nın, "Ben sadece anneyim, hekimim, bir de senin eşinim" yanıtı ise Cihan'a olan aşkının gücünü ve karşısına çıkacak engeller karşısındaki kararlılığını gözler önüne serdi.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, heyecan ve duygu yüklü yeni bölümüyle saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı

TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltı sonrası ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo

Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu

Maç sonu Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı

Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
Yeni bir sayfa mı açılıyor? Lucas Torreira'dan Demet Özdemir hamlesi

Galatasaraylı yıldızdan sürpriz hamle! Ünlü ismi radarına aldı
BEIN Sports'a yapılan silahlı baskından ilk görüntü

Silahı kafasına dayadı! BEIN Sports'a yapılan baskından ilk görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.