Uzak Şehir'de Boran Fırtınası: Reytinglerde Zirveye Çıktı

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, Boran'ın hikayeye dahil olmasıyla heyecan dolu bir bölümü geride bıraktı. Dizi, reyting rekorları kırarak sanal medyada da en çok konuşulan yapım oldu.

PAZARTESİ akşamları televizyon karşısındaki her iki izleyiciden birini Kanal D ekranında buluşturan Uzak Şehir'de Boran fırtınası esti. Temponun bir an olsun düşmediği diziye, komadaki Boran Albora'nın uyanması damga vurdu. Kendine gelen ancak hiçbir şey hatırlamayan Boran'ın sadece Alya'yı tanıması gecenin sürprizi oldu. Boran'ın hikayeye dahil olmasıyla heyecan dozu katlanan Uzak Şehir reytinglerde tavan yaptı. Fenomen dizi, sanal medyada da günün en çok konuşulan yapımı olarak zirvede yer aldı.

ECMEL, DENİZ'İ ALACAK MI

Kanal D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir, baş döndüren bölümüyle izleyicisini adeta ekrana kilitledi. Babasının karanlık tarafıyla yüzleşince kendi canına kıymaya kalkan Şahin'in entübe edildiği yapımda, Nare'nin fonda Sevcan Orhan'ın 'Gitti Canımın Cananı' eseri eşliğinde döktüğü gözyaşları duygu fırtınası estirdi. Gözünü intikam bürüyen Ecmel'in Deniz Cihan'ı kaçırttığı sahnelerde gerilim tırmandı. Cihan Albora, Ecmel'in acımasız hamlesini Deniz Cihan'ın onun torunu olduğunu açıklayarak boşa düşürdü. Bu gelişme sonrası sanal medyada, 'Ecmel, Deniz'i alacak mı?' sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

SEZONUN EN YÜKSEK REYTİNGİ

Cihan'ın Şahin sayesinde temize çıktığı Uzak Şehir'de, Ecmel'in bir diğer kurbanı Kaya geçirdiği operasyon sonrası gözlerini açtı. Film tadındaki bölümüyle bir solukta izlenen yapım, tüm izleyici kategorilerinde uzak ara farkla zirvede yer alma geleneğini sürdürdü. Dizi, Tüm Kişiler'de 17,07 izlenme oranı ve 46,21 izlenme payı ile bu sezonki reyting rekorunu geliştirdi. AB'de 11,78 izlenme oranı ve 36,55 izlenme payı elde eden Uzak Şehir'in 20+ABC1 izlenme oranı 15,65, izlenme payı ise 40,81 olarak kayıtlara geçti.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle pazartesi akşamları Kanal D'de.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
