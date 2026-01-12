Haberler

'Bu yüzük bizim hikayemiz'
Güncelleme:
KANAL D'nin popüler dizisi Uzak Şehir, Alya ve Cihan'ın aşkına dair duygu dolu bir bölüm tanıtımıyla izleyicileri etkiledi. İkilinin yüzük diyaloğu, mahkeme kararına rağmen aşklarının gücünü bir kez daha ortaya koydu.

KANAL D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir'in yeni bölüm tanıtımı duygu fırtınası estirdi. Mahkemenin evliliklerini düşürmesinin ardından Alya ve Cihan'ın yüzük diyaloğu, ikilinin birbirlerine nasıl güçlü bir aşkla bağlandıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

ALYA-CİHAN AŞKI ENGEL TANIMIYOR

Pazartesi akşamlarının rakipsiz yapımı Uzak Şehir'de Boran'ın neden olduğu kara bulutlar, Alya ile Cihan'ın aşkının üzerinde dolaşmaya devam ediyor. Ancak ikili, tüm engellere rağmen aşklarına sahip çıkıyor. Bu akşam yayınlanacak bölüme dair ön izleme de bunun altını bir kez daha çizdi.

CİHAN'IN SÖZLERİ MEST ETTİ

Mahkemenin verdiği boşanma kararı sonrası yüzüklerini çıkarmak zorunda kalan aşıklar, birbirlerine aşklarını yeniden haykırdı. Cihan'ın 'Ben bu yüzüğü çıkarmayacağım' sözünün ardından kurduğu cümleler hem Alya'yı hem de izleyicileri mest etti. Alya'nın, 'Bu yüzük bizim hikayemiz. Bu yüzük bizim bedelimiz. Bu yüzük bizim aşkımız.' diyen Cihan'ın avuçlarının arasına yüzüğü bıraktığı sahnede duygular arşa çıktı.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Haberler.com
