Üvey Anne dizisi final mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Üvey Anne adlı popüler dizi neden final yapıyor sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Üvey Anne final mi? Üvey Anne dizisi neden final yapıyor? İşte detaylar...

ATV ekranlarında yayınlanan Üvey Anne dizisi, her Pazartesi izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerinde Kutsi, Hazal Filiz Küçükköse'nin yer aldığı Üvey Anne'nin yeni bölümü merak konusu oldu. Üvey Anne dizisinin final yapacağı yönünde haberler gündeme geldi. Üvey Anne neden final yapacak merak konusu oldu. Peki, Üvey Anne final mi? Üvey Anne dizisi neden final yapıyor? Detaylar haberimizde...

ÜVEY ANNE FİNAL Mİ?

ATV ekranlarında yayınlanan Üvey Anne dizisi 8.bölümüyle ekranlara veda edecektir.

ÜVEY ANNE DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Başrollerinde Kutsi ve Hazal Filiz Küçükköse'nin yer aldığı Üvey Anne, 14 Ağustos Pazartesi günü 8.bölümüyle ekran macerasını sonlandıracaktır. Dizinin düşük reyting sonucunda final yaptığı haberleri gündeme gelmiştir.

ÜVEY ANNE SON BÖLÜM NE OLDU?

Lansman gecesi Serap ve Faruk'un öpüştüğü görüntünün yayınlanmasından sonra Faruk soluğu Serap'ta alır. Ancak şirketin yandığı haberinin gelmesiyle oradan ayrılmak zorunda kalmıştır. Faruk'un Serap'tan hesap sorduğu anlarda Nisan ve Cem de oradadır. Kimse bilmese de az önce sevdiği kadının, kendisini okutup meslek sahibi yapan, çok sevip saygı duyduğu Faruk ile bu derece yakın olduğunu öğrenmek Cem'in ruhunda derin yaralar açmıştır. Ancak daha da beteri, Cem'in bunları gizlemek zorunda kalmasıdır. O gece Faruk Serap'la hesaplaşamasa da Cem bir yolunu bulup hesaplaşacaktır.

Diğer yandan evdeki herkes, özellikle de Nisan, babasından açıklama beklemektedir. Ayrıca açıklama bekleyen sadece onlar değildir. Olayın yayınlanması ile birlikte Gencer ailesi medyada gündem konusu olmuştur. Kapının önünden ayrılmayan basın mensuplarını oradan uzaklaştıran kişi ise adı gibi kudretli olan Faruk'un yakın arkadaşı Kudret olacaktır. Uzun zamandır yurt dışında yaşayan Kudret, şirketi ateşe verenleri yakalamak konusunda arkadaşına yardımcı olmakla kalmayıp ortadan kaybolan Serap'ın da peşine düşecektir.