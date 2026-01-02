Haberler

Usta oyuncunun kızından garip paylaşım: Kimseye verilecek hesabım yok

Usta oyuncunun kızından garip paylaşım: Kimseye verilecek hesabım yok Haber Videosunu İzle
Usta oyuncunun kızından garip paylaşım: Kimseye verilecek hesabım yok
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zeynep Özyağcılar, yeni yılı karların üzerinde yuvarlanıp eğlenceli hareketler yaptığı anları paylaşarak karşıladı. "Her 1 Ocak denizde olurum, bu kez kara girdim" notunu düşen Özyağcılar'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

  • Zeynep Özyağcılar, 1 Ocak 2026'da karlar üzerinde yuvarlandığı ve hareketler sergilediği bir video paylaştı.
  • Zeynep Özyağcılar, paylaşımında 'Kimseye verilecek hesabım yok çok şükür' notunu kullandı.
  • Zeynep Özyağcılar, paylaşımında her 1 Ocak denizde olduğunu ancak bu yıl don nedeniyle araba çıkmadığı için kara girdiğini belirtti.

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar'ın kızı Zeynep Özyağcılar, 2026'ya sıradışı bir başlangıç yaptı. Yeni yılın ilk gününde karlar üstünde eğlenceli anlar yaşayan Özyağcılar, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

KARLARIN ÜSTÜNDE YUVARLANDI

Paylaşılan görüntülerde Zeynep Özyağcılar'ın karların üzerinde yuvarlandığı ve çeşitli hareketler sergilediği görüldü. Video kısa sürede sosyal medyada yayılarak dikkat çekti.

"BİZ DE KARA GİRERİZ" NOTU

Özyağcılar paylaşımına şu notu düştü: "Kimseye verilecek hesabım yok çok şükür. Her 1 Ocak denizde olurum. Burası don yaptı araba çıkmadı. Ben de kara girerim dedim..."

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

Trump, komşudaki olaylara adeta benzin döktü: Ateş etmeye hazırız
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıASar Gnc:

arpa fazla olunca insan çıldırır.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok

Zenginler listesinde büyük değişim! 3 yıl önce zirvedeydi artık yok
Sena Nur Doğan cinayetinde şok detaylar

3 kadının tartışması kanlı bitti! Sena Nur cinayetinde şok detaylar
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok

Zenginler listesinde büyük değişim! 3 yıl önce zirvedeydi artık yok
Salih Uçan Kocaelispor'a imza atıyor

Anlaşma tamam gibi! Süper Lig devinden transfer yapıyor
Arda Güler için çılgın teklif

Çuvalla para verecekler! Arda için çılgın teklif