Usta oyuncunun kızından garip paylaşım: Kimseye verilecek hesabım yok

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar'ın kızı Zeynep Özyağcılar, 2026'ya sıradışı bir başlangıç yaptı. Yeni yılın ilk gününde karlar üstünde eğlenceli anlar yaşayan Özyağcılar, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

KARLARIN ÜSTÜNDE YUVARLANDI

Paylaşılan görüntülerde Zeynep Özyağcılar'ın karların üzerinde yuvarlandığı ve çeşitli hareketler sergilediği görüldü. Video kısa sürede sosyal medyada yayılarak dikkat çekti.

"BİZ DE KARA GİRERİZ" NOTU

Özyağcılar paylaşımına şu notu düştü: "Kimseye verilecek hesabım yok çok şükür. Her 1 Ocak denizde olurum. Burası don yaptı araba çıkmadı. Ben de kara girerim dedim..."