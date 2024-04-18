Uraz Kaygılaroğlu, tepki çeken pozları için özür diledi

Uraz Kaygılaroğlu, fotoğraf sanatçısı sevgilisi Sayna Soleimanpour'un ilk sergisi için kesik kadın başı figürüyle verdiği pozlardan dolayı tepki çekti. Oyuncu tepkilerin ardından özür metni yayınladı.

"ÇOK ÜZÜLDÜM"

Pozlarından dolayı sosyal medyada gündem olan Uraz Kaygılaroğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Sosyal medyada ve basında hakkımda çıkan haberlere ve tepkilere yönelik bir cevap verme ihtiyacı duydum.

Amacım hayatımdaki özel birinin sanat çalışmasına destek vermekti. Verdiğim destekten ötürü ortaya çıkan görseller toplumumuzda rahatsızlık uyandırdıysa bunu sadece sanat diyerek geçiştiremem ve çok üzüldüğümü belirtmek isterim.

Amacım hiçbir şekilde kötü duygular uyandırmak değildi. Bu sebeple herkesten özür diliyorum. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.