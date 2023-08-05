Ünlü türkücü Berdan Mardini'nin yakın çevresine sevgilisi ile mutlu bir beraberlik yaşadığını söyleyerek evlilik için yakın tarih verdiği iddia edildi. Kendisinden 15 yaş küçük sevgilisiyle fotoğrafını paylaşan Mardini'nin mutluluğu gözlerinden okunuyor. Çocukları da yeni sevgililerini çok sevdiklerini dile getiriyorlar.

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre ünlü türkücü Berdan Mardini yakında evleniyor. Yakın çevresine sevgilisi ile mutlu bir beraberlik yaşadığını söyleyen sanatçı evlilik için yakın tarih verdiği iddia edildi.

Kendisinden 15 yaş küçük sevgilisiyle fotoğrafını paylaşan türkücünün mutluluğu gözlerinden okunuyor. Yeni sevgilisi ile mutlu bir beraberlik süren türkücünün çocukları da "Cici Anne" adayını çok sevdiklerini her fırsatta dile getiriyorlar.