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Ünlü sunucu Özlem Yıldız, oğluyla Bodrum'da tatil yapıyor

Magazin Haberleri

Ünlü sunucu ve model Özlem Yıldız, oğlu Demir ile birlikte Bodrum'da tatillerine devam ediyor. Anne-oğul denizde eğlenceli anlar yaşayarak güneş ve denizin keyfini çıkardı.

Ünlü sunucu ve model Özlem Yıldız, önceki gün oğlu Demir Serter ile birlikte Bodrum'daki Azka Otel'in plajında görüntülendi.

Ünlü sunucu ve model Özlem Yıldız, oğlu Demir ile birlikte Bodrum'da tatillerine devam ediyor. Anne-oğul denizde eğlenceli anlar yaşayarak güneş ve denizin keyfini çıkardı. Annesi Özlem Yıldız'ı omzuna alarak denize atan Demir'in keyfi ise bir hayli yerindeydi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

Özlem Yıldız Bodrum Magazin Haberler

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