Bergen tarafından seslendirilen 'Acıların Kadını' şarkısı gibi birçok şarkının söz yazarı olan Levent Bektaş, icra borçlarıyla gündeme gelmişti. Bektaş'ın birçok ünlü isim tarafından seslendirilen eserleri bulunuyordu. Ayrıca, sahibi olduğu yerel radyo Gözde FM'de çalınan şarkılarına telif hakkı vermediği gerekçesiyle icraya verilmişti.

Bergen tarafından seslendirilen " Acıların Kadını" şarkısı gibi bir çok şarkının söz yazarı olan Bektaş icra borçları ile gündeme gelmişti.

DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü söz yazarı Levent Bektaş hayatını kaybetti. Levent Bektaş'ın ünlü isimlerin seslendirdiği;

'Acıların Kadını', 'Acıların Çocuğu', 'Bırakın Gitsin, 'Kalbe Söz Geçmiyor', 'Canım Efendim', 'Yaşımı Sormayın Yaşamadım ki', 'Yıllar Utansın', 'Bulursun Beni' gibi çok sayıda eseri bulunuyordu.

İcraya verilmişti

Levent Bektaş, sahibi olduğu yerel radyo Gözde FM'de çalınan şarkılarına telif hakkı vermediği gerekçesiyle icraya verilmişti.