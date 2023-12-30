Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç felç riskiyle karşı karşıya

Uzmanlar ünlü şarkıcının sigara, alkol ve sahneyi bırakmadığı takdirde felç kalacağını söylediler.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü şarkıcı Serdar Ortaç felç kalabilir. Nuroloji uzmanı Semih Erden, Serdar Ortaç gibi bu tür MS hastalarının acilen sigara ve alkolü bırakmaları gerektiğini söyledi. Erden, ayrıca Ortaç'ın sahne hayatını da sonlandırması gerektiğinin altını çizdi.

MS Hastaları aşırı stres ve beden yorgunluğu yaratan aktiviteler ve işlerden kaçınmaları gerektiğini söyleyen Erden aksi takdirde hastanın felç kalma ihtimalinin çok yüksek olduğunu ve ölüm riski de taşıdığını söyledi.

SERDAR ORTAÇ'I BEKLEYEN TEHLİKELER

Yıllardır alkol ve sigara kullanan ünlü şarkıcı Ortaç tüm uyarılara rağmen bu alışkanlıklarından vazgeçmiyor. Sahne alması da tehlikeli görülen şarkıcı bu yaz sadece 100'e yakın konser vermişti.