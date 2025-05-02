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Ünlü Şarkıcı Jill Sobule 66 Yaşında Hayatını Kaybetti

Ünlü Şarkıcı Jill Sobule 66 Yaşında Hayatını Kaybetti
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ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Jill Sobule, Minnesota'daki evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. 1990 yılında müzik kariyerine başlayan Sobule, 'I Kissed a Girl' gibi hit şarkılara imza atmıştı.

ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Jill Sobule, 66 yaşında evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Jill Sobule, Minnesota'daki evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. 1959 yılında Denver'da dünyaya gelen Jill Sobule, 1990 yılında çıkardığı ilk albümü 'Things Here Are Different' ile müzik dünyasına adım attı. Beş yıl sonra kendi adını taşıyan albümü Jill Sobule'u yayınladı. Albümde yer alan 'I Kissed a Girl' şarkısı dönemin hit şarkıları arasında yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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