Ünlü şarkıcı Halsey'e konserinde taciz şoku

Ünlü şarkıcı Halsey'e konserinde taciz şoku
Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Halsey'i konserde en önde dinleyen bir hayranı, eliyle dokunarak taciz etmeye kalktı. Halsey bozuntuya vermeden konsere devam ederken, ünlü şarkıcının korumaları adama anında müdahale etti.

Dünyaca tünlü ABD'li şarkıcı Halsey, son konserlerinden birinde talihsiz bir olayla karşılaştı. Sahnedeyken, ön sıralarda bulunan bir hayranı, şarkıcıya fiziksel olarak taciz etmeye kalkıştı.

HALSEY'E TACİZ GİRİŞİMİNE ANINDA MÜDAHALE

Olay anında profesyonelliğini koruyan Halsey, taciz girişimine rağmen konsere ara vermeden devam etti. Ancak bu istenmeyen duruma anında müdahale gecikmedi. Şarkıcının güvenlik ekibi, tacizde bulunan kişiye hızla müdahale ederek duruma el koydu.

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Bi an Konya sandım

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Karpuz kelekmi diye kontrol ediyor

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDeli Dumrul71:

ordadamı tarikatçılar var

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
