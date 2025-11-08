Ünlü şarkıcı Halsey'e konserinde taciz şoku
Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Halsey'i konserde en önde dinleyen bir hayranı, eliyle dokunarak taciz etmeye kalktı. Halsey bozuntuya vermeden konsere devam ederken, ünlü şarkıcının korumaları adama anında müdahale etti.
Dünyaca tünlü ABD'li şarkıcı Halsey, son konserlerinden birinde talihsiz bir olayla karşılaştı. Sahnedeyken, ön sıralarda bulunan bir hayranı, şarkıcıya fiziksel olarak taciz etmeye kalkıştı.
HALSEY'E TACİZ GİRİŞİMİNE ANINDA MÜDAHALE
Olay anında profesyonelliğini koruyan Halsey, taciz girişimine rağmen konsere ara vermeden devam etti. Ancak bu istenmeyen duruma anında müdahale gecikmedi. Şarkıcının güvenlik ekibi, tacizde bulunan kişiye hızla müdahale ederek duruma el koydu.
