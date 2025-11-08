Ünlü şarkıcı Halsey'e konserinde taciz şoku

Dünyaca tünlü ABD'li şarkıcı Halsey, son konserlerinden birinde talihsiz bir olayla karşılaştı. Sahnedeyken, ön sıralarda bulunan bir hayranı, şarkıcıya fiziksel olarak taciz etmeye kalkıştı.

HALSEY'E TACİZ GİRİŞİMİNE ANINDA MÜDAHALE

Olay anında profesyonelliğini koruyan Halsey, taciz girişimine rağmen konsere ara vermeden devam etti. Ancak bu istenmeyen duruma anında müdahale gecikmedi. Şarkıcının güvenlik ekibi, tacizde bulunan kişiye hızla müdahale ederek duruma el koydu.