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Ünlü sanatçı İlyas Salman'dan kendisiyle ilgili "Öldü" haberine ilginç tepki

Magazin Haberleri

Ünlü sanatçı İlyas Salman, sosyal medya üzerinden kendisi hakkında öldüğüne yönelik çıkan haberlere yanıt verdi. Salman, "Çok iyi adamdım, yattığım yer incitmesin. Yalnız Cebeci Mezarlığı'nda yer bırakmadım yeminle" dedi.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan ünlü sanatçı İlyas Salman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

ÖLDÜĞÜ YÖNÜNDE HABERLER ÇIKTI

Salman, Twitter'da öldüğüne yönelik haberler dolaşmasının ve bu haberlere çok sayıda yorum yapılmasının ardından kendisini tutamadı.

"CEBECİ MEZARLIĞI'NDA YER BIRAKMADIM"

Ünlü sanatçı, öldüğüne dair habere esprili şekilde yaklaşarak, "Çok iyi adamdım, yattığım yer incitmesin. Yalnız Cebeci Mezarlığı'nda yer bırakmadım yeminle" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

Ünlü sanatçı İlyas Salman'dan kendisiyle ilgili 'Öldü' haberine ilginç tepki


Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

İlyas Salman Magazin Haberler

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