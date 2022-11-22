Ünlü sanatçı Hülya Avşar'dan kafaları karıştıran açıklama: Evet hamileyim

Hülya Avşar eski eşi Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra ile Tarabya'da bir mekan çıkışı görüntülendi. Avşar burada muhabirlerin "Kaya Çilingiroğlu ile bu aralar sık sık buluşuyorsunuz" demesi üzerine "Evet, hamileyim" yanıtını vererek güldürdü. Bu yanıtın ardından kızı Zehra'yı uğurlayan Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu'nun, "Gel sana evde sade bir kahve yapayım" çıkışı sonrası muhabirlere "Kaya beni eve atacak" şeklinde konuştu.

Hülya Avşar eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra ile Tarabya'da bir restorandan çıkarken görüntülendi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hülya Avşar, neşeli haliyle dikkat çekti.

Hülya Avşar konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Ben her zaman sevgi ve barıştan yana oldum. Kavga etmeye ne gerek var ki? Kendi hırsım için kıskançlıktan ölsem bile eksileri ve artıları düşünerek hareket ediyorum"

"KAYA BENİ EVE ATACAK"

Daha sonra kızı Zehra'yı aracına uğurlayan Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu'nun, "Gel sana evde sade bir kahve yapayım" çıkışı sonrası muhabirlere dönerek, "Kaya, bana yürüyor. Beni eve atacak" diyerek şaşırttı.

"ÜRETMEK GÜZEL BİR ŞEY"

Hülya Avşar, kendi kliplerinizde yönetmen koltuğuna oturmanız maliyet kaynaklı mı?" sorusuna, "En büyük maliyetli yönetmen benim. Kısa film gibi çekiyorum kliplerimi. Maliyetler ise gerçekten yüksek. Ne yapalım? İşimizden kazandığımızı işimize harcamaktan mı çekineceğiz? Üretmek güzel bir şey. Kliplerimi kendim yönetip kendim çekeceğim" cevabını verdi.

"HAMİLEYİM"

Öte yandan Avşar, gazetecinin bir gazetecinin sorduğu "Kaya Çilingiroğlu ile bu aralar sık sık buluşuyorsunuz" sorusuna "Evet, hamileyim" yanıtını vererek herkesi kahkahaya boğdu.