Ünlü Sanatçı Belkıs Akkale Sosyal Medya Dolandırıcılarının Hedefi Oldu

Ünlü sanatçı Belkıs Akkale'nin eşinin sosyal medya hesabı dolandırıcılar tarafından çalındı. Dolandırıcılar, birçok ünlüden para isteyerek tuzağa düşürmeye çalıştılar. Akkale, olayı duyurarak dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu ve emniyet güçlerini bilgilendirdi.

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre ünlü sanatçı Belkıs Akkale'de sosyal medya mağduru oldu. Sosyal medya dolandırıcıları sanatçının eşinin hesabını çalarak bir çok ünlüden para istediler. Kendisinin de adını kullanan dolandırıcılar bir çok kişiye mesaj atarak tuzağa düşürmeye çalıştılar. Olayı haber alır almaz duyuru yapan Akkale " eşim Sami Doğan Yilmaztürk'ün hesabı çalınmıştır. Yapılacak olan paylaşımlara itibar edilmemesini rica ediyoruz. Sevgiler " dedi.

Sanatçı ve eşi olası dolandırıcılık olayına karşın emniyet güçlerini de bilgilendirdiler.